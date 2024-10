dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Rekordjagd

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach seinem starken Wochenstart sind beim DAX auch am Dienstag zunächst keine Ermüdungserscheinungen erkennbar. Die Rekordjagd scheint weiterzugehen, der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn mit 19.576 Punkten nochmals 0,35 Prozent höher. Mit Blick auf den Nahostkonflikt beruhigte ein Bericht der "Washington Post" Sorgen der Anleger vor einer starken Eskalation ein etwas. Die US-Zeitung berichtete, dass Israel sich bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen will. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, was auch Bedenken in puncto einer womöglich wieder anziehenden Inflation mindert. Am Vortag war der Dax erstmals über die Marke von 19.500 Zähler geklettert. Weitere Leitzinssenkungen bei einer gleichzeitig robusten US-Wirtschaft sowie die Hoffnung auf eine Fortsetzung des positiven Starts in die Berichtssaison sind die Treiber. Am Dienstag stehen weitere US-Banken auf mit Quartalszahlen auf der Agenda, darunter Goldman Sachs. In Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht.

USA: - GEWINNE - An den New Yorker Börsen hat sich die Rekordjagd am Montag fortgesetzt. Der marktbreite S&P 500 stellte gleich zu Beginn eine Bestmarke auf und schloss 0,77 Prozent höher bei 5.859,85 Punkten. Etwas länger brauchte der Leitindex Dow Jones Industrial, der nach einem schwachen Auftakt ins Plus drehte und letztlich 0,47 Prozent auf 43.065,22 Punkte gewann. Der technologielastige NASDAQ 100 verabschiedete sich zwar 0,82 Prozent fester mit 20.439,04 Punkten aus dem Handel. Damit fehlt ihm aber noch ein Stück zu seinem gut drei Monate alten Rekordhoch.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA, GEWINNE IN TOKIO - Die wichtigsten Börsen Asiens haban auch am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während die Kurse in China fielen, ging es in Tokio nach einer Feiertagspause für den japanischen Leitindex Nikkei 225 um 1,3 Prozent nach oben. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten sank im späten Handel um gut ein halbes Prozent und der in Hongkong gab der Hang Seng um rund eineinhalb Prozent nach. Der chinesische Aktienmarkt bleibt im Spannungsfeld zwischen trägem Wirtschaftswachstum und der Aussicht auf weitere Konjunkturmaßnahmen der Regierung, über deren Ausgestaltung aber weiterhin Unsicherheit herrscht.

DAX 19508,29 0,69%

XDAX 19540,61 0,74%

EuroSTOXX 50 5041,01 0,74%

Stoxx50 4515,12 0,59%

DJIA 43065,22 0,47%

S&P 500 5859,85 0,77%

NASDAQ 100 20439,05 0,82%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,48 +0,14%

DEVISEN:

EUR/USD 1,0892 -0,16%

USD/Yen 149,61 -0,10%

Euro/Yen 162,95 -0,26%

BTC/USD 59.116 -628 USD

ROHÖL:

Brent 75,04 -2,42 USD

WTI 71,50 -2,33 USD

