dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Richtungssuche

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUF RICHTUNGSSUCHE - Der Dax (DAX 40) bleibt nach seiner Rekordjagd auf Richtungssuche. Am Dienstag versucht er es nun wieder etwas nach oben: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am frühen Morgen 0,2 Prozent höher auf 16 679 Punkte. Einige Anleger hoffen noch auf eine kleine Weihnachtsrally, auch wenn der Dax mit seiner jüngsten Rekordjagd bereits die meisten Wünsche erfüllt haben dürfte. Sie hatte ihn vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent nach oben auf 17 003 Punkte getrieben. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wies auf die aktuelle Diskrepanz zur Wall Street hin: "Während der Dax gestern den fünften Handelstag in Serie verloren hat, hat der Dow Jones gestern den achten Handelstag am Stück im Plus beendet. Die unterschiedliche Entwicklung der letzten Tage zeigt deutlich, dass die Anleger nach den letzten Notenbank-Treffen jenseits des Atlantiks mit früheren Zinssenkungen rechnen als in der Eurozone ." Auch nach der Sitzung der Bank of Japan gingen die Anleger davon aus, dass die Zinsen in dem Land erst im zweiten Quartal 2024 steigen werden, so Altmann. Das schwäche den Yen und helfe gleichzeitig dem japanischen Aktienmarkt.

USA: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - In einem für Aktien weiterhin freundlichen Umfeld hat der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit Mühe an seine jüngste Rekordjagd angeknüpft. Der US-Leitindex hatte im Handelsverlauf am Montag bei 37 393 Punkten eine weitere Bestmarke erklommen. Am Ende verharrte das Börsenbarometer bei 37 306,02 Zählern prozentual betrachtet auf dem Schlussniveau vom Freitag. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,45 Prozent auf 4740,56 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,64 Prozent auf 16 729,80 Zähler. Insgesamt wagten die Anleger an den US-Börsen zu Wochenbeginn keine allzu großen Sprünge. Börsianer gehen davon aus, dass die großen Adressen in den Märkten ihre Bücher für 2023 bereits geschlossen haben und es daher auch in den restlichen Tagen bis Jahresende recht ruhig zugehen dürfte.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, VERLUSTE IN CHINA - Der japanische Börse hat am Dienstag zugelegt, nachdem die Notenbank des Landes keine Signale in puncto einer möglichen Straffung der Geldpolitik gesendet hatte. Der japanische Yen fiel, was positiv für die stark exportorientierte Wirtschaft des Landes ist. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,4 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büßte zuletzt hingegen 0,2 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in Hongkong um 0,9 Prozent fiel.

DAX 16650,55 -0,60%

XDAX 16672,67 -0,29%

EuroSTOXX 50 4521,13 -0,62%

Stoxx50 4065,13 -0,14%

DJIA 37306,02 0,00%

S&P 500 4740,56 0,45%

NASDAQ 100 16729,80 0,64%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,83 0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0925 0,06%

USD/Yen 143,59 0,47%

Euro/Yen 156,89 0,53%

ROHÖL:

Brent 78,06 +0,11 USD

WTI 72,50 +0,03 USD

