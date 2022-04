dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Bei einem schwachen Start wackelt im Dax (DAX 40) am Dienstag die runde Marke von 14 000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt bei 1,4 Prozent Minus knapp darunter. Damit fällt er wohl auf den tiefsten Stand seit Mitte März zurück. Der Ausverkauf der Technologie-Werte geht bei steigenden Anleihen-Renditen weiter. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 sank am Vorabend in den USA wieder unter 14 000 Punkte. Am Morgen zeigten sich Asiens Börsen entsprechend schwach. "Die Anleger scheuen weiter das Risiko", sagte ein Börsianer. Am Nachmittag dürften die US-Verbraucherpreise einen deutlichen Anstieg der Teuerungsrate gegenüber Februar zeigen. Die Experten der Commerzbank halten es zwar für gut möglich, dass die Kernrate der Inflation (ohne Energie und Nahrungsmittelpreise) ihren Höchststand erreicht hat. Sie dürfte aber bis zum Ende des Jahres über fünf Prozent bleiben und damit "fernab von Preisstabilität".

USA: - VERLUSTE - Konjunktursorgen und steigende Renditen an den Anleihemärkten haben den US-Aktienmarkt zum Wochenstart belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel am Montag zu Handelsschluss um 1,19 Prozent auf 34 308,08 Punkte. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 1,69 Prozent auf 4412,53 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 sackte um 2,35 Prozent auf 13 990,21 Punkte ab. Tech-Werte leiden gerade besonders unter anziehenden Anleiherenditen

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Konjunktur- und Inflationssorgen haben auch am Dienstag auf die Stimmung an den Börsen Asiens gedrückt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte zuletzt 1,9 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,5 Prozent nach unten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland schaffte hingegen den sprung ins Plus und stieg zuletzt um 0,4 Prozent.

^

DAX 14192,78 -0,64%

XDAX 14067,40 -1,18%

EuroSTOXX 50 3839,62 -0,49%

Stoxx50 3776,55 -0,32%

DJIA 34308,08 -1,19%

S&P 500 4412,53 -1,69%

NASDAQ 100 13990,21 -2,35%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 154,82 -0,11%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0881 -0,02%

USD/Yen 125,22 -0,12%

Euro/Yen 136,25 -0,15%

°

ROHÖL:

^

Brent 100,23 +1,75 USD

WTI 96,11 +1,82 USD

°

/mis