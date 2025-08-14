DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,50 -0,4%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.208 -0,7%Euro1,1680 ±0,0%Öl66,18 +0,1%Gold3.347 ±0,0%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte mit Gewinnen starten

13.08.25 07:32 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTRET - Nach drei Börsentagen der Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Mittwoch wieder auf Kursgewinne. Weitere Rekorde an der Wall Street und an der Nasdaq in den USA am Vortag nach Inflationsdaten sorgen zur Wochenmitte für Unterstützung. Auch Asiens Börsen melden Kursgewinne, der japanische Nikkei-Index erreichte ebenfalls eine weitere Höchstmarke. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast 0,6 Prozent höher auf 24.170 Zähler. Zuvor hatte der deutsche Leitindex drei Tage moderat nachgegeben, die Marke von 24.000 Punkten am Vortag aber gehalten. Der Fokus an den Kapitalmärkten richtet sich immer mehr auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag. Es findet nach Angaben des Weißen Hauses im US-Bundesstaat Alaska in der Stadt Anchorage statt.

USA: - GEWINNE; NASDAQ 100 UND S&P 500 MIT REKORD - Inflationsdaten haben am Dienstag die US-Börsen angeschoben. Der technologielastige NASDAQ 100 und der marktbreite S&P 500 erreichten Rekordhöhen. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial legte deutlich zu, ihm fehlt aber noch etwas bis zu seinem Höchststand von Ende vergangenen Jahres. In den Vereinigten Staaten tritt die Inflation trotz höherer Zölle auf der Stelle, wie Daten für den Monat Juli zeigten. Die Auswirkungen durch die Tarife hielten sich in Grenzen, kommentierten die Ökonomen der ING Bank. Dies mache für die US-Notenbank den Weg frei, die Zinsen im September zu senken. Nach dem verhaltenen Wochenauftakt war die Stimmung in New York daher am Dienstag gut. Der Dow beendete den Handel mit plus 1,10 Prozent auf 44.458,61 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,33 Prozent auf 23.839,20 Punkte hoch. Der S&P 500 gewann 1,13 Prozent auf 6.445,76 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE - Günstige US-Inflationssignale haben den Börsen Asiens am Mittwoch Auftrieb verliehen. So schlägt die erratische Zollpolitik der US-Regierung bisher kaum auf die Teuerungsrate durch. Trotz des Risikos einer anziehenden Inflation hält das erst einmal die Hoffnungen auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September hoch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 erreichte ein weiteres Rekordhoch und notierte zuletzt noch 1,3 Prozent im Plus. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann knapp ein Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um fast zwei Prozent zulegte.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

