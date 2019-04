dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte weiter zulegen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GUT BEHAUPTET - Der Dax (DAX 30) steuert am Dienstag auf ein neues Hoch seit Oktober zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 12 049 Zähler. Er würde sich damit ein Stück weit über der zuletzt umkämpften Marke von 12 000 Punkten absetzen. Zu dem positiven Start dürften ihm vor allem die guten Vorgaben aus China verhelfen. Während die Wall Street am Vorabend ein wenig den Schwung vermissen ließ, war es am Morgen in Asien mehrheitlich bergauf gegangen. Als Grund für die positive Entwicklung machte Marktanalyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets dort die weitere Hoffnung auf Fortschritte bei den globalen Handelsstreitigkeiten aus. Neue Impulse könnten im Tagesverlauf von der in den USA weiter auf Touren kommenden Berichtssaison kommen.

USA: - KNAPP BEHAUPTET - Die Wall Street ist nach den Kursgewinnen vom Freitag zum Wochenstart recht stabil gehalten. Am Montag drückten Verluste bei den Aktien von Goldman Sachs nur ein wenig auf die Stimmung, so dass die wichtigsten Aktienindizes kaum verändert aus dem Handel gingen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab um 0,10 Prozent auf 26 384,77 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,06 Prozent auf 2905,58 Punkte. Der technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 verbuchte hingegen ein Plus von 0,01 Prozent auf 7629,12 Zähler.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag mehrheitlich zugelegt. Insgesamt blickten die Investoren weiterhin zuversichtlicher auf die globale Konjunkturentwicklung als noch Ende 2018, sagte ein Händler. Sie setzten weiterhin auf eine Lösung der Handelskonflikte. Zum Wochenstart hatte die Wall Street sich insgesamt recht stabil auf hohem Niveau gehalten, obwohl die Bank Goldman Sachs durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt hatte. Das stützte auch die Märkte Asiens. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 0,24 Prozent. Für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen ging es um mehr als 1 Prozent hoch und Hongkongs Hang Seng gewann mehr als ein halbes Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

