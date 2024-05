dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Erholung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die anhaltende Erholung der US-Indizes zieht auch den DAX am Dienstag weiter mit. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 18 228 Punkte. Damit würde er wieder an sein Vorwochenhoch heranrücken, und sich sogar leicht über den Korrekturtrend seit dem Rekord von Anfang April bei 18 567 Punkten schieben. Die Berichtssaison nimmt nach dem ruhigen Wochenstart am Dienstag wieder Fahrt auf - unter anderem mit fünf Dax-Werten. Infineon gehörten tags zuvor zu den Favoriten im Leitindex. Hier wird vor allem der Ausblick spannend, nachdem von wichtigen Wettbewerbern unterschiedliche Signale gesendet worden waren. So hatte STMicro (STMicroelectronics) mit gesenkten Zielen enttäuscht, NXP Semiconductors eher positiv überrascht. Der japanische Nikkei 225 meldete sich am Morgen mit deutlichen Gewinnen aus seiner Feiertagspause zurück und holte so den zuletzt positiven Trend der Wall Street nach.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben sich am Montag dank der wieder aufgekommenen Zinshoffnung weiter nach oben geschwungen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann zum Handelsende 0,46 Prozent auf 38 852,27 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 1,03 Prozent auf 5180,74 Zähler zu. Für den am Freitag schon besonders starken NASDAQ 100 ging es nochmals um 1,13 Prozent auf 18 093,57 Punkte hinauf. Erstmals seit Mitte April überwand der technologielastige Index wieder die Marke von 18 000 Punkten. Chipwerte waren an der Nasdaq-Börse vorne. Micron (Micron Technology) zogen um 4,7 Prozent an, die KI-Aktien von NVIDIA gewannen 3,8 Prozent und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) 3,4 Prozent.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Dienstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg nach einer feiertabsbedingten Handelspause im späten Geschäft um 1,4 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas fiel hingegen zuletzt rund 0,2 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong schwächelte der technologielastige Hang Seng nach seinen jüngsten Gewinnen auch etwas. Er büßte 0,9 Prozent ein.

DAX 18175,21 0,96%

XDAX 18221,32 1,05%

EuroSTOXX 50 4956,96 0,72%

Stoxx50 4400,19 0,49%

DJIA 38852,27 0,46%

S&P 500 5180,74 1,03%

NASDAQ 100 18093,57 1,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,08 +0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0766 -0,04%

USD/Yen 154,55 0,41%

Euro/Yen 166,39 0,38%

ROHÖL:

Brent 83,57 +0,24 USD

WTI 78,73 +0,25 USD

