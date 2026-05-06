dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Erholung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - WEITERE ERHOLUNG ERWARTET - Der DAX dürfte zur Wochenmitte an den starken Dienstag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen 0,6 Prozent höher auf 24.542 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seine einfache 200- und dann auch die 100-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Diese längerfristigen Trendbarometer verlaufen nach dem Rekord im Januar und dem kriegsbedingten Rutsch im März aktuell seitwärts. Richtig Fahrt aufnehmen könnte der Dax nach Bruch der Widerstandszone, die bis zum April-Hoch bei fast 24.800 Punkten reicht. Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter als Wachstumsstory, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe inzwischen eher die immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein durchaus interessanter Unterschied. Die geopolitischen Risiken würden derweil rasend schnell ausgepreist, schrieb er gerade mit Blick auf Asien. Der südkoreanische Leitindex KOSPI stieg angesichts jüngster Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch.

USA: - GEWINNE - Nach den Verlusten zum Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften. Zudem stützten Anzeichen, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran weiterhin Bestand hat. Dies sorgte für fallende Ölpreise und dämpfte Befürchtungen vor einem umfassenden Krieg, der die wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigen könnte. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen.

ASIEN: - GEWINNE - Vage Signale einer Entspannung in Nahost sowie der KI-Boom haben am Mittwoch die Börsen in Asien angetrieben. Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter als Wachstumsstory, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe inzwischen eher die immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein durchaus interessanter Unterschied. Die geopolitischen Risiken würden derweil rasend schnell ausgepreist, schrieb er gerade mit Blick auf Asien. Der südkoreanische Leitindex KOSPI stieg angesichts jüngster Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um rund ein Prozent und für den CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 1,6 Prozent nach oben. In Japan wurde wegen eines Feiertages abermals nicht gehandelt.

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DAX 24.401,70 1,71%

XDAX 24.415,91 2,11%

EuroSTOXX 50 5.869,63 1,84%

Stoxx50 5.048,97 0,84%

DJIA 49.298,25 0,73%

S&P 500 7.259,22 0,81%

NASDAQ 100 28.015,06 1,31%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,26 0,17%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1732 0,34%

USD/Yen 155,93 -1,23%

Euro/Yen 82,88 -0,94%

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BITCOIN:

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Bitcoin 81.328 0,51

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 108,77 -1,10 USD

WTI 101,10 -1,17 USD

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/mis