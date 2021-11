dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax etwas erholt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Nach dem jüngsten Rückschlag winkt dem Dax (DAX 40) am Mittwoch eine gewisse Stabilisierung zurück Richtung 16 000 Punkten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 15 986 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax bei 16 290 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Nach einer fast siebenwöchigen Rally mit rund 10 Prozent Zuwachs kam er dann jedoch zuletzt bis auf 15 866 Punkte zurück. Mit dem Ifo-Geschäftsklima am Vormittag, einem ganzen Strauß von US-Daten am frühen Nachmittag und dem Sitzungsprotokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung am Abend ist die Tagesagenda prall gefüllt. Gerade das Protokoll der Fed-Sitzung steht nach Einschätzung der Credit Suisse im Fokus, hatten die Notenbanker hier doch den Ausstieg aus ihren zur Konjunkturbelebung aufgelegten Wertpapierkäufen eingeläutet. Das Protokoll dürfte gestiegene Unsicherheit bezüglich der Inflationsentwicklung zeigen, hieß es.

USA: - DOW IM PLUS, TECHS IM MINUS - Auch am Dienstag sind die US-Aktienmärkte uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Während die Standardwerte an der Wall Street freundlich tendierten, setzte die Technologiebörse Nasdaq ihren Korrekturpfad nach der jüngsten Rekordrally fort. Am Markt werde inzwischen eine schneller als bislang erwartete Rücknahme geldpolitischer Stimuli befürchtet, hieß es. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 35 813,80 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 4690,70 Punkte aufwärts. Der Nasdaq 100 fiel hingegen um 0,45 Prozent auf 16 306,72 Zähler, machte dabei aber mehr als die Hälfte seines zwischenzeitlichen Verlustes im späten Handel wieder gut.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, stieg zuletzt um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent. nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel gut eineinhalb Prozent, allerdings war in Tokio am Vortag wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden.

