dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax etwas erholt erwartet

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach seiner dreitägigen Korrektur vom Rekord zeichnet sich am Montag im DAX ein etwas höherer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,3 Prozent höher auf 22.980 Punkte. Damit kann er sich weiter von seiner 21-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 22.804 Punkten absetzen. Am Dienstag vergangener Woche hatte der Dax mit 23.476 Punkten, wenn auch nur hauchzart, nach gut zwei Wochen eine weitere Bestmarke erreicht. Nach rund 18 Prozent Jahresplus hatten sich aber zu wenige neue Käufer gefunden und die Verlockung von Gewinnmitnahmen überwog. Inzwischen ist das vergangene Woche noch heiß diskutierte Milliardenpaket für Infrastruktur und Verteidigung in Deutschland Fakt. Nachdem der Bundesrat am Freitag grünes Licht gegeben hat, werden inzwischen von allen Seiten Rufe zur Verteilung der Mittel laut.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Börsen haben am Freitag letztlich moderate Gewinne erzielt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verharrte zum großen Verfallstag an den Terminmärkten die meiste Zeit in der Verlustzone, schloss dann aber 0,08 Prozent höher mit 41.985,35 Punkten. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus. Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich 0,08 Prozent fester mit 5.667,56 Punkten aus dem Handel, während der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex NASDAQ 100 0,39 Prozent auf 19.753,97 Punkte gewann. Auf Wochensicht stehen bei den drei Indizes damit ebenfalls Aufschläge zu Buche - am deutlichsten beim Dow mit 1,2 Prozent.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - An Asiens wichtigsten Aktienmärkten haben sich die Anleger am Montag überwiegend zurückgehalten. Im Fokus bleiben weiterhin die US-Handelsstreitigkeiten. In Japan kam der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) kaum vom Fleck. Der Hang Seng in Hongkong sank zuletzt um 0,2 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien nahezu unverändert notierte.

DAX 22891,68 -0,47%

XDAX 22906,72 -0,29%

EuroSTOXX 50 5423,83 -0,50%

Stoxx50 4684,45 -0,39%

DJIA 41985,35 0,08%

S&P 500 5667,56 0,08%

NASDAQ 100 19753,97 0,39%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,25 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0829 0,13%

USD/Yen 149,69 0,25%

Euro/Yen 162,10 0,38%

BITCOIN:

Bitcoin 86.983 1,04%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 72,01 -0,15 USD

WTI 68,17 -0,11 USD

