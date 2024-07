dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax etwas höher erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - DAX BEHAUPTET GEWINNE - Der DAX dürfte am Freitag seine Gewinne der vergangenen beiden Handelstage behaupten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18.553 Punkte. Mit seiner zuletzt positiven Tendenz hat sich der Leitindex wieder dem oberen Ende seines etwa einen Monat gültigen Korridors genähert, der bis etwa 18.600 Punkte reicht. Im Wochenverlauf steuert er auf ein halbes Prozent Plus zu. Umschichtungen, die am Vorabend an den US-Börsen vorgenommen wurden, beeinflussen den Dax erst einmal wenig. Nach zuletzt sieben Gewinntagen für den Nasdaq-100-Index wurden bei den rekordhohen Technologiewerten Gewinne mitgenommen, während Nebenwerte in den Fokus rückten.

USA: - FAVORITENWECHSEL - Die Aussicht auf bald sinkende Leitzinsen in den USA hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt einen Favoritenwechsel ausgelöst. Technologiewerte, die im frühen Handel noch auf Rekordniveau notiert hatten, gerieten deutlich unter Druck, während Nebenwerte in der Gunst der Investoren spürbar stiegen. Auslöser dafür waren Inflationsdaten, die etwas besser als von Analysten erwartet ausgefallen waren. In den USA hatte sich der Preisauftrieb im Juni stärker abgeschwächt als gedacht. Nun wird an den Finanzmärkten verstärkt damit gerechnet, dass die Notenbank im weiteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen senkt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,08 Prozent auf 39.753,75 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Schwache US-Technologiewerte haben auch die Aktienmärkte in Asien gebremst. Nach den jüngsten Rekorden büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 In Tokio zuletzt 2,3 Prozent ein. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen sank ebenfalls. Die Einbußen hielten sich dort mit 0,2 Prozent aber in Grenzen. Deutlich positiver war die Stimmung hingegen in Hongkong. Hier legte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) um rund zwei Prozent zu.

