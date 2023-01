dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax fehlt Kraft für große Sprünge

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach starkem Handel an der Wall Street zeichnen sich im Dax (DAX 40) am Freitag zum Start leichte Gewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 172 Punkte. Im Wochenverlauf hat sich bisher wenig getan. Nach Auslaufen der Neujahrsrally in der Vorwoche bei 15 269 Punkten und anschließenden Verlusten legte der Dax zwar wieder 0,7 Prozent zu, er blieb dabei aber in einer engen Spanne von nicht einmal 200 Punkten. Im US-Handel zeigten am Vorabend vor allem Technologiewerte der Nasdaq Stärke. Angetrieben habe vor allem ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum, hieß es bei der Credit Suisse. Der Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es wieder über die Marke von 12 000 Punkten. An dieser Hürde lief sich die Erholung in den vergangenen Monaten allerdings bereits mehrmals fest. Auch jetzt zeichnet die schwache Indikation von IG für den Nasdaq 100 bereits ab, dass der Index seine Fesseln nicht lösen kann.

USA: - GEWINNE - Ein starker Quartalsbericht des Elektroautobauers Tesla und eine Reihe von Daten zur US-Wirtschaft haben am Donnerstag für Gewinne an den US-Börsen gesorgt. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss nach einem schwankenden Verlauf mit plus 0,61 Prozent auf 33 949,41 Punkten knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,10 Prozent auf 4060,43 Zähler. Der NASDAQ 100 rückte um 2,00 Prozent auf 12 051,48 Punkte vor und ist damit zurück auf dem Niveau von Mitte Dezember.

ASIEN: - MODERATE GEWINNE - Nach einer starken ersten Wochenhälfte haben sich die Anleger an der Börse in Tokio am Freitag weiter zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 382,56 Punkten und damit 0,1 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,3 Prozent. Ein wenig Rückenwind lieferten starke US-Börsen, allerdings kamen hier die Indikationen für Freitag ein Stück weit zurück. In Festlandchina wurde wegen der Feierlichkeiten rund um das Neujahrsfest weiter nicht gehandelt.

DAX 15132,85 +0,34%

XDAX 15171,47 +0,16%

EuroSTOXX 50 4173,98 +0,62%

Stoxx50 3860,10 -0,02%

DJIA 33949,41 +0,61%

S&P 500 4060,43 +1,10%

NASDAQ 100 12051,48 +2,00%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 137,50 -0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0872 -0,18%

USD/Yen 129,94 -0,23%

Euro/Yen 141,27 -0,42%

ROHÖL:

Brent 87,89 +0,42 USD

WTI 81,42 +0,41 USD

