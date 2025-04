dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält Vortagesgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach seinem robusten Wochenauftakt dürfte sich der DAX am Dienstag weiter stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax etwa zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit einem Zuwachs von 0,06 Prozent auf 20.968 Punkte. Am Montag hatte der fast drei Prozent zugelegt und damit die Verluste infolge des von US-Präsidenten Donald Trump Anfang April ausgelösten Zollschocks weiter reduziert. Damit würde sich der Dax klar über der 200-Tage-Linie halten, die den längerfristigen Trend signalisiert und zurzeit bei 20.012 Punkten verläuft. Mit Tuchfühlung zur psychologisch wichtigen 21.000er-Marke bedeute dies eine gewisse Stabilität, schrieb der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Trotzdem werde sich der Dax zunächst weiter in einem von Unsicherheit, Nervosität und Handlungspanik geprägten Marktumfeld wiederfinden. Die Zölle von US-Präsident Donald Trump bleiben das Hauptthema - und die Handelspolitik der USA erratisch und wenig berechenbar. Nach der Ausnahme für bestimmte elektronische Produkte stellte Trump nun auch Autobauern zumindest zeitweise geltende Ausnahmen von weitreichenden Zöllen in Aussicht. Zugleich will der Präsident aber Zölle auf pharmazeutische Produkte erheben.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die Erholung an den US-Börsen ist zu Wochenbeginn zäher geworden. Die erratische Zollpolitik der Vereinigten Staaten setzt den Anlegern weiter zu. So sorgten einerseits die am Samstag angekündigte Ausnahmeregelung für Zölle auf bestimmte Elektronik-Produkte aus China und mögliche Ausnahmen für Autohersteller für Erleichterung. Andererseits soll es aber wohl bald Zölle auf Medizinprodukte geben. Der Dow Jones Industrial legte letztlich um 0,78 Prozent auf 40.524,79 Punkte zu, womit ein Teil der Erholungsgewinne des Tages wieder verloren ging. Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel am Montag mit einem Plus von 0,79 Prozent auf 5.405,97 Zähler. Für den von Technologieaktien dominierten NASDAQ 100 ging es um 0,57 Prozent auf 18.796,02 Punkte hoch. Unterdessen ist der sogenannte Angstindex Vix wieder auf das Niveau gesunken, das er am 3. April - vor der Zoll-Eskalation - hatte. Der Vix misst die kurzfristig erwarteten Schwankungen im S&P 500.

Wer­bung Wer­bung

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Nerven der Anleger an den Börsen Asiens bleiben angespannt. Im Fokus bleibt auch am Dienstag der Zickzackkurs der US-Regierung beim Thema Zölle. Der japanische Leitindex Nikkei-Index (Nikkei 225) stieg zuletzt um rund ein Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte knapp in der Gewinnzone, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien moderat nachgab.

^

DAX 20954,83 2,85%

XDAX 20935,30 1,08%

EuroSTOXX 50 4911,39 2,59%

Stoxx50 4198,57 2,46%

Wer­bung Wer­bung

DJIA 40524,79 0,78%

S&P 500 5405,97 0,79%

NASDAQ 100 18796,02 0,57%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bitcoin 85.608 1,21%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1359 0,08%

USD/Yen 143,02 -0,01%

Euro/Yen 162,46 0,06%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 85.577 1,18%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 65,08 +0,20 USD

WTI 61,77 +0,24 USD

°

/mis