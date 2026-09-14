dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax im Minus erwartet

14.09.26 07:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der wieder zulegende Ölpreis und neue KI-Bedenken dürften sich am Montag zum Handelsauftakt wieder belastend auf den DAX auswirken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 25.490 Punkte. Nach der kurzen Erholung vom Freitag bleibt er damit in Kontakt zu seinem Tief seit Ende Juli, das am Donnerstag bei 25.361 Punkten erreicht wurde. Die Ölpreise haben zum Wochenstart wegen der weiter ungeklärten Lage rund um die Straße von Hormus zugelegt. Massiv unter Druck gerät der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien: Wegen der zunehmenden Bedrohung der zweiten Meerenge Bab al-Mandab durch die Huthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten.

USA: - GEWINNE - Eine ungebrochen hohe US-Inflation hat einer Erholung an den New Yorker Börsen am Freitag nicht im Wege gestanden. Auch wenn sich die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung verfestigte, schafften zurückkommende Ölpreise die Grundlage für die Kursgewinne. Etwas Entlastung brachte, dass der Iran und die Staaten am Persischen Golf nach dem Wochenende über die umkämpfte Straße von Hormus sprechen wollen. Der Dow Jones Industrial konnte seine Serie von zuletzt vier Verlusttagen unterbrechen. Der US-Leitindex, der stärker auf Standardwerte fokussiert ist, ging 0,98 Prozent höher bei 52.573,29 Punkten über die Ziellinie. Trotz der Erholung zum Ende einer nervösen Börsenwoche verbleibt ihm ein Wochenminus von 1,6 Prozent. Am Vortag war er knapp unter 52.000 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli angekommen. Dem marktbreiten S&P 500 gelang am Freitag ein 0,86 Prozent hoher Anstieg auf 7.656,98 Zähler. Außerdem erholte sich der technologielastige NASDAQ 100 um 0,91 Prozent auf 29.368,44 Punkte. Unter den "Magnificent 7" schlossen fast alle Tech-Schwergewichte im Plus.

ASIEN: - GRÖSSTENTEILS VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Montag vor allem wegen der wieder höheren Ölpreise nachgegeben. Während es an den Märkten in China, Japan und Südkorea nach unten ging, zog die Börse in Hongkong etwas an.

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DAX 25568,56 0,82%

XDAX 25573,03 1,02%

EuroSTOXX 50 6325,13 0,90%

Stoxx50 5332,59 0,61%

DJIA 52573,29 0,98%

S&P 500 7656,98 0,86%

NASDAQ 100 29368,44 0,91%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Euro/USD 1,1566 -0,28%

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Brent 107,16 +2,55 USD

WTI 102,56 +2,52 USD

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/zb