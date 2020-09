dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Nach seinen jüngsten Verlusten im Zuge der Kurseinbrüche in New York dürfte der Dax (DAX 30) am Montag mit Gewinnen in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,57 Prozent höher auf 12 916 Punkte. Damit rückt die Marke von 13 000 Punkten, unter die der Dax am Freitag deutlich gefallen war, zumindest wieder in Reichweite. In dieser Woche müsse es sich zeigen, ob die Kursverluste der vergangenen Woche nur Gewinnmitnahmen gewesen seien oder doch der Auftakt zu einer größeren Korrektur, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar. Impulse von den Börsen in den USA bleiben zum Wochenauftakt gleichwohl aus, dort wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Am Freitag hatte in New York auch ein robuster Arbeitsmarktbericht die heiß gelaufenen Kurse nicht vor einem weiteren Abbröckeln bewahren können.

USA: - ERHOLUNG - Die US-Börsen haben am Freitag nach einer neuerlichen Berg- und Talfahrt spürbar erholt geschlossen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den für Anleger zeitweise nervenaufreibenden Handelstag letztlich mit einem Abschlag von 0,56 Prozent auf 28 133,31 Punkte. Damit ergibt sich für das US-Börsenbarometer ein Wochenverlust von 1,8 Prozent. Robuste Arbeitsmarktdaten hatten zunächst für einen freundlichen Start gesorgt. Doch bald schon folgte der Dow der technologielastigen Nasdaq-Börse in die Verlustzone, wo er unter die Marke von 28 000 Punkte sackte und bis zu 2,2 Prozent einbüßte. Im späten Handel setzte dann vor dem durch einen Feiertag verlängerten Wochenende die Erholung ein. Am Montag findet in den USA wegen des Labor Day kein Aktienhandel statt. Der den breiten Markt widerspiegelnde S&P 500 gab am Freitag um 0,81 Prozent auf 3426,96 Punkte nach. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 1,27 Prozent auf 11 622,13 Zähler, womit sich für ihn ein Wochenverlust von 3,1 Prozent ergibt.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien stehen die Aktienmärkte zum Wochenauftakt größtenteils im Minus. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) kurz vor Handelsende 0,4 Prozent ab. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um ein halbes Prozent.

DAX 12842,66 -1,65%

XDAX 12961,94 -0,38%

EuroSTOXX 50 3260,59 -1,32%

Stoxx50 2928,14 -1,32%

DJIA 28133,31 -0,56%

S&P 500 3426,96 -0,81%

NASDAQ 100 11622,13 -1,27%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,36 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1835 -0,03%

USD/Yen 106,26 0,02%

Euro/Yen 125,76 -0,01%

ROHÖL:

Brent 42,16 -0,50 USD

WTI 39,23 -0,54 USD

