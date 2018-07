dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Anleger dürften am Dienstag vor zahlreichen Unternehmenszahlen erst einmal abwarten. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn so gut wie unverändert auf 12 797 Punkte. Nach seinem schwachen Wochenauftakt steuert der Leitindex aktuell noch auf einen Monatsgewinn von etwa 4 Prozent zu. Zahlreiche Unternehmenszahlen könnten dafür am Dienstag aber nochmals zum Prüfstein werden.

USA: - TECH-SEKTOR DRÜCKT - Die anhaltenden Verluste im Technologiesektor haben am Montag auch allen anderen US-Anlegern die Stimmung vermiest. Dank eines optimistischeren Geschäftsausblicks von Caterpillar konnten Standardwerte ihr Minus allerdings deutlich kleiner halten.

ASIEN: - ABGABEN - Die Aktienmärkte in Fernost liegen zur Stunde größtenteils im Minus. Japans Nikkei 225 verzeichnet einen Verlust von 0,1 Prozent, Chinas CSI 300 sinkt 0,23 Prozent und Hongkongs Hang Seng liegt 0,49 Prozent tiefer.

DAX 12.798,20 -0,48%

XDAX 12.779,97 -0,34%

EuroSTOXX 50 3.512,31 -0,42%

Stoxx50 3.151,68 -0,35%

DJIA 25.306,83 -0,57%

S&P 500 2.802,60 -0,58%

NASDAQ 100 7.193,10 -1,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,61 -0,32%

Bund-Future Settlement 161,43 0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1715 0,08%

USD/Yen 111,10 0,03%

Euro/Yen 130,15 0,13%

ROHÖL:

Brent 74,61 -0,36 USD

WTI 69,80 -0,33 USD

