dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax konsolidiert weiter

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE KONSOLIDIERUNG - Der Dax (DAX 40) wird am Dienstag wohl an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt anknüpfen. Börsianer sprachen von Aktienmärkten im Konsolidierungsmodus nach der starken Erholungsrally in der Vorwoche. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Abschlag von 0,19 Prozent auf 15 107 Punkte. Etwas darunter bei 15 046 Punkten läuft zurzeit die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Handelsdaten aus China fielen schwach aus, der Außenhandel schrumpfte im Oktober deutlich. Die Börsen im Reich der Mitte gaben nach, wie auch die meisten anderen Handelsplätze in Asien. Australiens Notenbank hob zudem den Leitzins an. Insgesamt werden derzeit an den globalen Märkten die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch Zinsen nicht weiter genährt.

USA: - MODERATE GEWINNE - Nach der jüngsten Erholungsrally haben sich die US-Aktienmärkte zum Wochenauftakt eine Verschnaufpause gegönnt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) endete nach einem äußerst trägen Handelsverlauf 0,10 Prozent höher bei 34 095,86 Punkten. Das reichte immerhin für den höchsten Schlussstand seit mehr als sechs Wochen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,18 Prozent auf 4365,98 Zähler aufwärts. Der von der Technologiebranche dominierte NASDAQ 100 stieg um 0,37 Prozent auf 15 154,93 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Nach der jüngsten Erholung haben die Börsen Asiens am Dienstag erst einmal konsolidiert. So kamen aus China durchwachsene Konjunktursignale. Der Außenhandel des Landes schrumpfte im Oktober deutlich, allerdings überraschte der Zuwachs bei den Importen positiv. Die Exporte fielen indes stärker als erwartet. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in Hongkong sank im späten Handel um rund 1,1 Prozent und der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte 0,2 Prozent ein. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 1,3 Prozent tiefer.

DAX 15135,97 -0,35%

XDAX 15149,84 -0,37%

EuroSTOXX 50 4158,64 -0,38%

Stoxx50 3877,54 0,10%

DJIA 34095,86 0,10%

S&P 500 4365,98 0,18%

NASDAQ 100 15154,93 0,37%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,54 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0711 -0,09%

USD/Yen 150,29 0,19%

Euro/Yen 160,96 0,10%

ROHÖL:

Brent 84,62 -0,56 USD

WTI 80,34 -0,48 USD

