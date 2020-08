dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax legt weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach dem bereits starken Wochenbeginn dürfte die Hoffnung auf medizinische Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus den deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag antreiben. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,65 Prozent höher auf 13 152 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit einem Monat. Kurz nach dem Handelsbeginn dürften sich die Blicke der Börsianer auf den Ifo-Geschäftsklimaindex richten. Dieser könnte für den Monat August laut Analyst Christoph Balz von der Commerzbank erneut deutlich zugelegt haben. Auch die zuletzt besonders im Fokus stehende Beurteilung der aktuellen Lage dürfte sich aufhellen.

USA: - GEWINNE - Hoffnungen auf erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten bei Corona-Infektionen haben den US-Börsen zum Wochenstart weiteren Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg am Montag auf den höchsten Stand seit Ende Februar, als der Corona-Börsencrash begonnen hatte. Er schloss mit plus 1,35 Prozent auf 28 308,46 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,00 Prozent auf 3431,28 Punkte hoch, womit er nur knapp unter seinem kurz vor Börsenschluss erreichten Rekordhoch blieb.

ASIEN: - GEMISCHT - Die großen Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,4 Prozent zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,2 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,8 Prozent fiel.

DAX 13066,54 2,36%

XDAX 13077,71 2,23%

EuroSTOXX 50 3331,74 2,21%

Stoxx50 3008,30 1,67%

DJIA 28308,46 1,35%

S&P 500 3431,28 1%

NASDAQ 100 11626,17 0,61%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,82 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1807 0,16%

USD/Yen 105,99 0,02%

Euro/Yen 125,15 0,19%

ROHÖL:

Brent 45,16 +0,03 USD

WTI 42,48 -0,14 USD

