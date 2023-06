dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax leicht erholt

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT ERHOLT - Von seiner Schwäche in dieser Woche dürfte sich der Dax (DAX 40) am Mittwoch zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,25 Prozent höher auf 16 152 Punkte. Damit hält sich der Dax recht komfortabel über der runden Marke von 16 000 Punkten. Am vergangenen Freitag hatte er mit 16 427 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Nun warten Anleger auf eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses.

USA: - SCHWÄCHER - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche mit Verlusten begonnen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor am Dienstag 0,72 Prozent auf 34 053,87 Punkte. Am Freitag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres gestiegen, hatte die Gewinne letztlich aber nicht halten können. Der technologielastige NASDAQ 100 schlug sich am Dienstag mit einem moderaten Minus von 0,09 Prozent auf 15 070,15 Punkte besser.

ASIEN: - GEMISCHT - An den asiatischen Börsen war das Gesamtbild am Mittwoch durchwachsen. Der japanische Nikkei 225

hob sich positiv ab, indem er zuletzt um 0,58 Prozent auf 33 644,33 Punkte stieg. In China zeigten sich die Anleger aber weiter unzufrieden mit den Maßnahmen, die das Land zum Anheizen der schleppenden Konjunktur ergreift. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai verlor 0,76 Prozent auf 3894,48 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong toppte dies mit einem Abschlag von 2,1 Prozent.

^

DAX 16111,32 -0,55%

XDAX 16127,01 -0,54%

EuroSTOXX 50 4343,14 -0,44%

Stoxx50 3983,08 -0,46%

DJIA 34053,87 -0,72%

S&P 500 4388,71 -0,47%

NASDAQ 100 15070,15 -0,09%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,59 -0,08%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0917 -0,01%

USD/Yen 141,78 +0,22%

Euro/Yen 154,78 +0,22%

°

ROHÖL:

^

Brent 76,30 +0,40 USD

WTI 71,62 +0,43 USD

°

/tih