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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax leicht im Minus erwartet

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News | Analysen
Dow Jones 30 Industrial
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S&P 500
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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE - Der DAX kommt ohne frischen Schwung aus dem Wochenende. Nach dem kleinen Plus vom Freitag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Montag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf rund 26.000 Punkte. Am Freitag war der Dax zeitweise bis auf 26.167 Punkte gestiegen, hatte dann jedoch vor der 21-Tage-Linie wieder abgedreht. Das jüngste Rekordhoch bei 26.618 Punkten scheint zunächst nicht wieder auf der Agenda zu stehen. Die Lage am Ölmarkt bleibt aber durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich auf dem höchsten Niveau seit Juni. Derweil schaffen es die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen auf das höchste Niveau seit fast zwei Wochen. Trotz aller Diskussionen um die Bewertungen kippe die KI-Anlagestory nicht, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

USA: - DOW JONES UND S&P 500 IM MINUS; NASDAQ LEICHT IM PLUS - Nach den Kursgewinnen vom Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Freitag überwiegend leicht nach. Im Fokus stand der Arbeitsmarktbericht für den Monat August. Demnach ist die Beschäftigung in den USA unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,51 Prozent auf 53.414,25 Punkte. Am Donnerstag hatten noch Aussagen des Notenbankmitglieds Christopher Waller die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat geweckt und die Börsen entsprechend angetrieben. Auf Wochensicht ergibt sich nunmehr für den US-Leitindex ein Minus in Höhe von 0,27 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,38 Prozent auf 7.718,60 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 hingegen legte um 0,21 Prozent auf 29.544,15 Punkte zu.

ASIEN: - DEUTLICHE GEWINNE IN JAPAN UND SÜDKOREA; HONGKONG IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan und Südkorea deutlich nach oben ging, sackte der Aktienmarkt in Hongkong etwas ab. An den Börsen in Festlandchina ging es moderat nach oben.

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DAX 26046,40 0,17%

XDAX 26058,14 -0,01%

EuroSTOXX 50 6392,93 0,16%

Stoxx50 5431,56 0,16%

DJIA 53414,25 -0,51%

S&P 500 7718,60 -0,38%

NASDAQ 100 29544,16 0,21%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 122,84 -0,15%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1610 -0,03%

USD/Yen 156,10 -0,10%

Euro/Yen 181,22 -0,14%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 79.823 -0,64%

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ROHÖL:

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Brent 97,37 +1,09 USD

WTI 92,52 +1,04 USD

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/zb

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