DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,19 -2,6%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 70.035 +0,4%Euro 1,1187 -0,0%Öl 116,6 +1,5%Gold 3.986 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit leichten Verlusten erwartet

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,039.68 EUR 335.66 EUR 1.31 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien dürften am Freitag den DAX in seiner bisher erfolgreichen Woche etwas ausbremsen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 25.991 Punkte. Die Ölpreise steigen wieder. In New York hatten am Vorabend nach Börsenschluss aus dem Techsektor Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht. Gemessen an der vorbörslichen Indikation deutet sich ein Wochenplus von 3,2 Prozent an, Quartalszahlen und unveränderte Leitzinsen der Notenbanken hatten für etwas Rückenwind gesorgt. Im Blick stehen am Freitag Inflationsdaten aus Deutschland.

USA: - SCHWACH - Die jüngste Erholungsrally an der Nasdaq-Börse hat am Donnerstag wieder einen deutlichen Rückschlag bekommen. Der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) heizte die Sorgen vor exzessiven KI-Ausgaben wieder an und trug so maßgeblich dazu bei, dass der NASDAQ 100 um 1,38 Prozent fiel. Auch im Softwarebereich und vom südkoreanischen Samsung-Konzern gab es in der Tech-Branche schlechte Nachrichten. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial fiel um 0,25 Prozent. Laut den Experten von Index-Radar gab Alphabet mehr für Investitionen aus, als das laufende Geschäft im Quartal an Geld einbrachte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. In New York hatten am Vorabend nach Börsenschluss aus dem Techsektor Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht. Dies belastete auch die Stimmung in Asien. Der japanische Nikkei 225 büßte zuletzt 2,4 Prozent ein. In China fiel der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten um 0,4 Prozent während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,7 Prozent zulegte.

Werbung

^

DAX 26.039,68 1,31%

XDAX 26.108,09 1,54%

EuroSTOXX 50 6.207,07 0,64%

Stoxx50 5.410,92 0,79%

DJIA 52.342,56 -0,25%

S&P 500 7.720,39 -0,31%

NASDAQ 100 29.402,51 -1,38%°

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 122,40 0,03%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1185 0,05%

USD/Yen 157,60 -0,07%

Euro/Yen 176,28 0,00%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 78.409 0,79%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 116,36 1,48 USD

WTI 103,23 1,23 USD°

/jha/

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.