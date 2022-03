dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit moderaten Gewinnen erwartet - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax (DAX 40) dürfte am Montag mit einem soliden Start in seiner jüngsten Spanne verbleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 14 337 Punkte. Seit bald zwei Wochen bewegt sich der Leitindex schon zwischen rund 14 100 und etwa 14 500 Punkten. Eines der größten Börsenthemen bleibt die Kriegslage in Osteuropa, im Weiteren ergänzt durch die sich verschärfende Corona-Lage in China - mit einem Lockdown unter anderem in Shanghai - und die Inflationsentwicklung als Treiber geldpolitischer Straffungen. "Die Rhetorik gegen Russland wird schärfer", hieß es am Morgen in einem Kommentar der Credit Suisse. Den Experten der Bank zufolge bleibt es abzuwarten, wie der Finanzmärkte darauf reagieren.

USA: - UNEINHEITLICH - Mit leichten Kursgewinnen sind die US-Börsen in das Wochenende gegangen. Der starke Renditeanstieg am US-Anleihenmarkt verhinderte jedoch größere Kurssprünge. Zehnjährige US-Staatspapiere erreichten den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Sie rentieren mittlerweile mit rund 2,5 Prozent. Das kann die Refinanzierungskosten der Unternehmen verteuern und die Gewinne schmälern. Außerdem verlieren risikoreiche Aktienanlagen an Attraktivität, wenn als sicher geltende Anleihen höhere Renditen abwerfen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der am Vortag um gut ein Prozent zugelegt hatte, schloss 0,44 Prozent höher mit 34 861,24 Punkten. Damit setzte sich die Hängepartie unter der Marke von 35 000 Punkten fort. Auf Wochensicht verbuchte der Dow ein moderates Plus. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,51 Prozent auf 4543,06 Zähler zu, während der NASDAQ 100 um 0,08 Prozent auf 14 754,31 Punkte nachgab. Er hatte am Vortag kräftig zugelegt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Montag zurückgehalten. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um gut ein halbes Prozent. In der vergangenen Woche hatte sich der japanische Leitindex aber auch um rund fünf Prohzent erholt. In China sank der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,8 Prozent, während in Hongkong der Leitindikator Hang Seng um gut ein Prozent zulegte.

DAX 14305,76 0,22%

XDAX 14388,14 0,29%

EuroSTOXX 50 3867,73 0,11%

Stoxx50 3693,96 0,21%

DJIA 34861,24 0,44%

S&P 500 4543,06 0,51%

NASDAQ 100 14754,31 -0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,93 -0,28%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0952 -0,29%

USD/Yen 123,08 0,80%

Euro/Yen 134,79 0,53%

ROHÖL:

Brent 117,37 -3,28 USD

WTI 110,47 -3,43 USD

