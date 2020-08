dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit möglichen Schwächeanzeichen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem erneuten kurzen Ausflug über die Marke von 13 000 Punkten am Vortag ist zur Wochenmitte für den Dax wieder Stagnation angesagt. Die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen und der starke Euro dürften den Aufwärtsdrang des deutschen Leitindex am Mittwoch bremsen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 890 Punkte und damit nur wenige Punkte über dem Schlusskurs des Vortages. Hinzu kommt, dass laut US-Präsident Donald Trump die USA die geplanten Gespräche mit China zur Überprüfung der erzielten Fortschritte seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommen im Januar bis auf Weiteres absagten.

USA: - DOW VERLIERT, TECHS GEWINNEN - Die US-Börsen sind auch am Dienstag ein zweischneidiges Schwert geblieben. Während der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit seinen Standardwerten weiter nicht auf Touren kam, verbuchten andere Indizes neue Rekorde. Der technologielastige NASDAQ 100 schraubte seine Bestmarke auf 11 421 Punkte hoch und der S&P 500 folgte ihm mit einem Rekord von 3395 Zählern.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,26 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel hingegen um rund ein halbes Prozent, während der Hang Seng in Hongkong sich knapp in der Gewinnzone hielt. Laut US-Präsident Donald Trump sagten die USA die geplanten Gespräche mit China zur Überprüfung der erzielten Fortschritte seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommen im Januar bis auf Weiteres ab. Allerdings hatten Investoren angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl und des zuletzt deutlich härten Tons zwischen den beiden Staaten ohnehin nicht viel von den Gesprächen erwartet.

DAX 12881,76 -0,3%

XDAX 12859,60 -0,53%

EuroSTOXX 50 3289,64 -0,49%

Stoxx50 2971,78 -0,5%

DJIA 27778,07 -0,24%

S&P 500 3389,78 0,23%

NASDAQ 100 11399,03 0,98%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,50 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1932 0,01%

USD/Yen 105,58 0,16%

Euro/Yen 125,97 0,17%

ROHÖL:

Brent 45,13 -0,33 USD

WTI 42,63 -0,26 USD

