dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit neuem Rekordhoch erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD ERWARTET - Der deutsche Leitindex Dax (DAX 40) steuert am Donnerstagmorgen auf den nächsten Rekord zu, nachdem der US-Chipkonzern Nvidia nach dem New Yorker Börsenschluss erneut starke Zahlen präsentiert hatte. Der Leitindex dürfte erstmals die Marke von 17 200 Punkten übersteigen: Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt 0,56 Prozent höher auf 17 213 Zähler. Der Boom bei Künstlicher Intelligenz sorgt weiter für kräftiges Wachstum bei NVIDIA. Dies ließ dessen Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel um neun Prozent steigen. "Dies dürfte den Marktoptimismus hinsichtlich des KI-Booms weiter anheizen", schrieben die Experten der Commerzbank. Für Anleger ist dies ein Grund mehr, um bei Aktien weiter zuzugreifen - trotz Indizes am Rekordhoch.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hat die New Yorker Börsen am Mittwoch nur wenig bewegt. Dank einer späten Rally drehten die Standardwerte-Indizes knapp ins Plus: Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann letztlich 0,13 Prozent auf 38 612,24 Punkte, während es für den marktbreiten S&P 50 (S&P 500) um ebenfalls 0,13 Prozent auf 4981,80 Zähler nach oben ging. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 dämmte mit 17 478,91 Punkten sein Minus immerhin auf 0,38 Prozent ein.

ASIEN: - NIKKEI MIT REKORD - Fast dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Platzen der Spekulationsblase am japanischen Aktienmarkt hat der Nikkei 225 am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex des Landes schloss 2,2 Prozent höher. Für Rückenwind sorgten starke Zahlen des Chipkonzerns Nvidia. Der Boom bei Künstlicher Intelligenz sorgt weiter für kräftiges Wachstum bei dem US-Konzern. Dies ließ dessen Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel kräftig steigen und sorgt weltweit für Rückenwind an den Aktienmärkten. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt 0,6 Prozent. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen in Festland-China legte um 0,4 Prozent zu.

^

DAX 17118,12 0,29

XDAX 17158,89 0,46

EuroSTOXX 50 4775,31 0,32

Stoxx50 4252,25 -0,38

DJIA 38612,24 0,13

S&P 500 4981,80 0,13

NASDAQ 100 17478,91 -0,38°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 132,46 0,08%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0837 0,18

USD/Yen 150,22 0,01

Euro/Yen 162,79 0,18°

ROHÖL:

^

Brent 83,32 0,29 USD

WTI 78,21 0,30 USD°

