dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit Stabilisierungsversuch

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem jüngsten Rutsch dürfte der Dax (DAX 30) am Freitag kaum verändert starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenig bewegt auf 11 963 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf rutschte der Dax um fast dreieinhalb Prozent auf das tiefste Niveau seit April. Der internationale Handelskonflikt und die Währungskrisen in einigen Schwellenländern machen die Anleger nervös. "Ab heute könnte der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter eskalieren", befürchtet Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners.

USA: - DURCHWACHSEN - Überwiegend mit Verlusten haben am Donnerstag die US-Börsen geschlossen. Zwar rettete der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Ende ein kleines Plus von 0,08 Prozent auf 25 995,87 Punkte ins Ziel. Am breiteren Markt überwogen jedoch die Verluste und an der Technologiebörse Nasdaq ging es mit den Kursen bereits den dritten Tag in Folge abwärts.

ASIEN: - Abwärts - Die Börsen Asiens haben ihren Abwärtstrend am Freitag forgesetzt. Investoren fürchten weiterhin eine Schwäche von Schwellenländern, nachdem deren Währungen teilweise unter Druck geraten waren. Angesichts steigener US-Zinsen ziehen große Investoren vermehrt Geld ab, da sie es gerade in den USA tendenziell zu wieder besseren Konditionen anlegen können. Hinzu kommt die anhaltende Furcht vor einer Eskalation des interationalen Handelskonflikts.

DAX 11 955,25 -0,71%

XDAX 11 988,73 -0,58%

EuroSTOXX 50 3295,95 -0,59%

Stoxx50 2968,07 -0,78%

DJIA 25 995,87 0,08%

S&P 500 2878,05 -0,37%

NASDAQ 100 7453,17 -0,93%

Bund-Future Schlusskurs 160,36 0,24%

Bund-Future Settlement 160,43 -0,04%

Euro/USD 1,1630 0,05%

USD/Yen 110,62 -0,12%

Euro/Yen 128,65 -0,07%

Brent 76,46 -0,04 USD

WTI 67,80 +0,03 USD

