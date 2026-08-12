dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nahe Rekordhoch

12.08.26 07:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - NAHE REKORDHOCH - Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst unweit seines Rekordhochs von 26.504 Punkten auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent unter dem Vortagesschluss auf 26.366 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit seinem neuen Rekord sein Jahresplus auf gut 8 Prozent ausgebaut. Klare Impulse fehlen nun, nachdem es im US-Handel etwas abwärtsgegangen war, sich die Märkte in Japan und Südkorea am Morgen aber erholt präsentieren. Die Ölpreise steigen allerdings etwas weiter an auf das höchste Niveau seit Ende Juli.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben den Anlegern am US-Aktienmarkt am Dienstag nicht lange gereicht. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,34 Prozent auf 53.791,85 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,32 Prozent auf 7.728,20 Zähler nach. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,33 Prozent auf 29.525,48 Zähler nach unten. In der Gruppe der "Magnificent 7" waren die Alphabet-A-Aktien (Alphabet A (ex Google)) mit minus 3,8 Prozent auffallend schwach.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 0,8 Prozent und der Kospi in Südkorea zog um 3,6 Prozent an. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg um 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,2 Prozent nachgab.

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DAX 26.391,42 0,26%

XDAX 26.366,12 0,13%

EuroSTOXX 50 6.551,22 0,24%

Stoxx50 5.548,17 0,13%

DJIA 53.791,85 -0,34%

S&P 500 7.728,20 -0,32%

NASDAQ 100 29.525,479 -0,33%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,73 0,06%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1535 -0,06%

USD/Yen 159,41 0,08%

Euro/Yen 183,89 0,02%

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BITCOIN:

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Bitcoin 63.709,18 0,26

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 89,50 +0,58 USD

WTI 83,78 +0,58 USD

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/mis