dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nimmt Kurs auf 16 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Nachlassender Zinsdruck könnte den Dax (DAX 40) am Mittwoch wieder an die runde Marke von 16 000 Punkten heranführen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,33 Prozent im Plus auf 15 984 Punkte. Damit würde er seine Erholung seit Wochenbeginn fortsetzen. Die aktuelle Monatsbilanz für den August bleibt aber klar negativ. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und den Börsen in Europa, den USA und Asien Schub gegeben. Ob der Zinsdruck auch hierzulande nachlässt, wird sich am Nachmittag zeigen, wenn die Verbraucherpreise für Deutschland für den Monat August bekannt gegeben werden.

USA: - WEITER ERHOLT - Die US-Börsen haben sich am Dienstag den dritten Tag in Folge erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) baute nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus und schloss 0,85 Prozent höher bei 34 852,67 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,45 Prozent auf 4497,63 Punkte. Für den NASDAQ 100 ging es sogar um 2,15 Prozent auf 15 376,55 Punkte hoch.

ASIEN: - ERHOLUNG IN CHINA STOCKT - Die Erholung der chinesischen Börsen ist am Mittwoch teils ins Stocken geraten. Jüngst hatten einige kleinere Konjunkturmaßnahmen der Regierung die Laune der Investoren ein wenig aufgehellt, einen großen Wurf gab es bislang aber noch nicht. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, fiel im späten Handel um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte hingegen moderat um 0,4 Prozent zu. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,5 Prozent.

^

DAX 15930,88 0,88%

XDAX 15970,56 0,95%

EuroSTOXX 50 4326,47 0,76%

Stoxx50 3986,52 0,77%

DJIA 34852,67 0,85%

S&P 500 4497,63 1,45%

NASDAQ 100 15376,55 2,15%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 132,34 -0,12%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0860 -0,19%

USD/Yen 146,22 0,24%

Euro/Yen 158,78 0,04%

°

ROHÖL:

^

Brent 85,75 +0,26 USD

WTI 81,49 +0,34 USD

°

/mis