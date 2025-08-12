DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,24 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.125 -0,5%Euro1,1642 -0,2%Öl66,26 -0,2%Gold3.393 -0,1%
Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound mit Rekorderlösen -- Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen -- CROCS im Fokus
SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch
Eckert & Ziegler-Aktie: Jahresziele bestätigt Eckert & Ziegler-Aktie: Jahresziele bestätigt
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax noch etwas weiter erholt

08.08.25 07:31 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Nach einer bislang erfreulichen Woche am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nochmals leicht aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 24.250 Zählern. Damit zeichnet sich für die Börsenwoche ein Plus von dreieinhalb Prozent ab. Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten ist damit wieder in Reichweite gerückt. "Die Käufer werden durch zwei vage Hoffnungen angetrieben. Einerseits durch eine Zinssenkung der Federal Reserve in etwas mehr als einem Monat. "Andererseits durch ein mögliches Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin vielleicht schon in der kommenden Woche", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Beide Hoffnungen seien zuletzt immer wieder geschürt - und enttäuscht worden. Die Saison der Quartalsbilanzen bleibt ebenfalls im Fokus. Auf der Agenda steht mit dem weltweit größten Rückversicherer Munich Re lediglich ein Dax-Konzern. Dazu noch einige Werte aus dem MDax und SDax./bek/zb

USA: - DURCHWACHSEN - Am US-Aktienmarkt hat am Donnerstag eine Fortsetzung der jüngsten Erholung erneut nicht gegriffen. Marktteilnehmer verwiesen auf eine enttäuschend verlaufene Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen. Diese habe Sorgen geschürt, dass das Interesse an Investitionen in den USA nachlassen könnte, hieß es. Hatten deutliche Kursgewinne bei Techwerten den NASDAQ 100 anfangs noch in die Nähe seines Rekordhochs getrieben, rutschte er im Verlauf zeitweise ins Minus. Aus dem Handel ging er dann allerdings wieder 0,32 Prozent höher auf 23.389,53 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,51 Prozent auf 43.968,64 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss mit minus 0,08 Prozent auf 6.340,00 Punkte. Nachrichten zu einem bevorstehen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hatten im frühen Handel noch ebenso gestützt wie Zinssenkungshoffnungen und Meldungen, dass Trumps Pläne für Zölle auf Halbleiter auch Ausnahmen enthalten würden.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen notierte nur leicht im Plus, währn der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent fiel.

DAX 24.192,50 1,12%

XDAX 24.192,82 1,01%

EuroSTOXX 50 5.332,07 1,31%

Stoxx50 4.467,40 1,09%

DJIA 43.968,64 -0,51%

S&P 500 6.340,00 -0,08%

NASDAQ 100 23.389,53 0,32%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,24 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1659 -0,06%

USD/Yen 147,18 0,03%

Euro/Yen 171,61 -0,02%

BITCOIN:

Bitcoin 116.684 -0,71%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

^

Brent 66,36 -0,07 USD

WTI 63,47 -0,11 USD

/mis

