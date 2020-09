dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax pendelt um 13 000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax (DAX 30) bleibt nach dem insgesamt starken August am Dienstag auf Schlingerkurs um die runde Marke von 13 000 Punkten. Nach dem kleineren Rückschlag zu Wochenbeginn erwartet der Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn eine Rückkehr auf 13 010 Punkte. Er taxiert den deutschen Leitindex damit rund ein halbes Prozent über den Vortagesschluss. Martin Utschneider, technischer Analyst beim Bankhaus Donner & Reuschel, hält den Markt im Kampf um seinen Aufwärtstrend kurzfristig für hochsensibel und anfällig. Große Sprünge dürften derweil angesichts der nachlassenden Konjunkturdynamik nicht drin sein, so der Experte. Für mehr Gegenwind könnte bald auch der Euro sorgen, sollte seine Aufwärtstrend zum US-Dollar andauern.

USA: - DOW FÄLLT, TECHS STARK - Während sich der US-Leitindex Dow zum Wochenbeginn schwer getan hat, schwang sich die Technologiebörse Nasdaq am Montag zu neuen Höhen auf. Börsianer feierten Aktiensplits der beiden Nasdaq-Schwergewichte Apple und Tesla. Diese sollen die zuletzt auf sehr hohe Kurse gestiegenen Papiere nun auch für Anleger mit schmaleren Budgets erschwinglich machen. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,96 Prozent auf 12 110,70 Punkte. Apple stand zwar mit einem Aufschlag von 3,4 Prozent an der Spitze des Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial). Dieser verlor dennoch in neuer Zusammensetzung 0,78 Prozent auf 28 430,05 Punkte.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Dienstag trotz weiterer Erholungssignale aus der Wirtschaft Chinas zurückgehalten. So setzte setzt sich in den kleineren und privat geführten Industrieunternehmen Chinas die Erholung nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Krise fort, wie der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex zeigte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen kam mit einem kleinen Plus von zuletzt 0,12 Prozent dennoch kaum vom Fleck. Der Hang Seng in Hongkong trat nahezu auf der Stelle. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 minimal.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

