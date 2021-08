dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord bleibt in Reichweite

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINI KURSGEWINNE - Der Dax (DAX 30) dürfte sich am Mittwoch weiter schwer tun mit einem Rekord. Wenige Punkte unterhalb der bisherigen Bestmarke von 15 810 Punkten war zuletzt immer wieder Schluss für das Kursbarometer, und daran scheint sich auch zur Wochenmitte vorerst nichts zu ändern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt auf 15 777 Punkte und damit nur ganz knapp über seinem Vortagsniveau.

"Auch im Windschatten der US-Indizes schafft es der deutsche Leitindex bislang nicht, sein Allzeithoch aus dem Juli zu überspringen", kommentierte am Morgen Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - REKORDE - Mit moderatem Schwung haben in den USA der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der marktbreite S&P 500 am Dienstag an ihren Rekordlauf vor dem Wochenende angeknüpft. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 indes drehte nach einem leicht freundlichen Start in die Verlustzone. Der Dow Jones legte am Dienstag nach einer Bestmarke bei 35 285 Punkten letztlich um 0,46 Prozent auf 35 264,67 Zähler zu.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,5 Prozent zu. Der Hang Seng in Honkong (Hang Seng) gewann 0,2 Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300), der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, etwas nachgab.

DAX 15770,71 0,16

XDAX 15788,62 0,29

EuroSTOXX 50 4187,82 0,26

Stoxx50 3634,20 0,25

DJIA 35264,67 0,46

S&P 500 4436,75 0,10

NASDAQ 100 15053,58 -0,53°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,50 -0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1719 0,01

USD/Yen 110,6610 0,08

Euro/Yen 129,6900 0,10°

ROHÖL:

Brent 70,42 -0,21 USD

WTI 68,05 -0,24 USD°

