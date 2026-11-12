dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord erwartet

12.11.26 07:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD ERWARTET - Der DAX dürfte am Donnerstag seine jüngste Klettertour mit einem Rekordhoch fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,63 Prozent auf 26.830 Punkte. Damit würde das Barometer seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten übertreffen. Schon am Vortag hatten dem Dax bis dahin nur wenige Punkte gefehlt. Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von NVIDIA-Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte. "Mit der aktuellen Stärke bestätigt der Dax sein langfristiges saisonales Bild", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts des historisch betrachtet starken Börsenmonats November.

USA: - GEWINNE - Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic (Anthropic PBC Registered A) hoben vor allem in der KI-Branche die Stimmung. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt. Der stärker von Aktien der "Old Economy" bestimmte Dow Jones Industrial blieb zur Wochenmitte mit plus 0,49 Prozent deutlich hinter dem Nasdaq 100 zurück.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Berichte über eine mögliche Ablösung des Chefs des US-Chipspezialisten Nividia drückten auf die Stimmung. Der Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 0,9 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gab um 0,7 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gut ein Prozent einbüßte.

Werbung

^

DAX 26.662,77 1,20%

XDAX 26.773,34 0,94%

EuroSTOXX 50 6.393,39 1,04%

Stoxx50 5.507,99 0,81%

DJIA 52.486,49 0,49%

S&P 500 7.619,38 1,31%

NASDAQ 100 28.374,25 2,28%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Werbung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 122,60 -0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1079 -0,08%

USD/Yen 159,76 -0,06%

Euro/Yen 177,00 -0,15%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 73.471 -0,60%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 91,71 -1,05 USD

WTI 85,56 -0,97 USD°

/jha/