dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord in Reichweite

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT AUF HOHEM NIVEAU - Der Dax (DAX 30) dürfte am Dienstag stabil ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 14 115 Punkte. Vor einer Woche hatte er mit 14 169 Punkten sein Rekordhoch erreicht. Am früheren Morgen hatte sich die IG-Indikation bereits bis auf 14 162 Punkte genähert, bevor sie den Rückwärtsgang einlegte. Kursgewinne in Asien hielten die Stimmung hoch, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. An der Wall Street war feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Dem Impf-Optimismus dürften neue Rekorde an den Aktienmärkten folgen, so Hewson. In den USA waren der marktbreite S&P 500 wie auch der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 vor dem Wochenende bereits voran gelaufen.

USA: - FEIERTAGSPAUSE - Am Montag fand in den USA wegen eines Feiertages kein Handel statt.

ASIEN: - GEWINNE - Die Anleger an den Börsen Asiens bleiben optimistisch. Sie setzen weiterhin auf eine fortgesetzte Konjunkturerholung und hoffen auf nachhaltige Erfolge der Corona-Impfkampagnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um knapp 1,3 Prozent auf 30 467 Punkte. Am Vortag hatte er erstmals seit mehr als 30 Jahren über der Marke von 30 000 Punkten geschlossen. In Hongkong stieg der Hang Seng um 1,6 Prozent. In Festland-China wurde feiertagsbedingt erneut nicht gehandelt.

^

DAX 14109,48 0,42%

XDAX 14120,79 0,34%

EuroSTOXX 50 3734,20 1,04%

Stoxx50 3247,40 1,13%

DJIA 31458,40 0,09%

S&P 500 3934,83 0,47%

NASDAQ 100 13807,70 0,53%

°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 175,31 +0,07%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,2135 0,04%

USD/Yen 105,51 0,16%

Euro/Yen 128,04 0,2%

°

ROHÖL:

^

Brent 63,44 +0,14 USD

WTI 60,11 +0,64 USD

°

