dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekordlauf setzt sich wohl fort

04.08.26 07:30 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der DAX dürfte am Dienstag nach seinem Rekord zu Wochenbeginn zunächst in der Gewinnspur bleiben und den erfolgreichen Start in den Monat August bestätigen. Die Berichtssaison steht im Blick und dürfte weitere Impulse bringen. Am Montag war der deutsche Leitindex dank geopolitischer Entspannung in Nahost erstmals über die Marke von 26.000 Punkte geklettert. Am Dienstag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Handelsbeginn 0,43 Prozent höher auf 26.113 Punkte. Damit würde das Kursbarometer über seinen Höchststand vom Vortag bei rund 26.097 Punkten steigen. Die Vorgaben aus Übersee sind unterschiedlich: Gewinne gab es am Vortag in New York, wo der Dow Jones Industrial und der S&P 500 in Richtung ihrer Höchststände zugelegt hatten. In Asien standen dem teils Verluste gegenüber, vor allem bei Techwerten.

USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - An der Wall Street haben der Dow (Dow Jones Industrial) und der S&P 500 zum Wochenauftakt Anlauf auf ihre Rekordhochs genommen. Die Absage neuer Angriffe auf den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh am Montag den beiden viel beachteten Indizes und dem New Yorker Aktienmarkt insgesamt Rückenwind. Insbesondere die zuletzt etwas ins Hintertreffen geratenen Technologiewerte zogen deutlich an. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,32 Prozent auf 53.178,41 Punkte. Damit fehlt dem Leitindex nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag erneut keine einheitliche Richtung gefunden. Stabile Ölpreise und freundliche Vorgaben aus den USA reichten in Asien nicht für ein durchgängig positives Bild an den Märkten. Der japanische Nikkei 225 gab im späten Handel um rund 0,4 Prozent nach. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte hingegen um rund ein Prozent zu, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen um 0,5 Prozent nachgab.

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DAX 26.001,31 1,45%

XDAX 26.067,21 1,32%

EuroSTOXX 50 6.426,50 1,08%

Stoxx50 5.467,90 0,25%

DJIA 53.178,41 1,32%

S&P 500 7.600,50 1,48%

NASDAQ 100 28.776,80 1,78%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,69 -0,09%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1510 0,01%

USD/Yen 157,53 0,22%

Euro/Yen 181,32 0,23%°

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Bitcoin 63.894 0,68%

(USD, Bitstamp)°

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Brent 84,98 1,21 USD

WTI 81,23 0,89 USD°

/jha/