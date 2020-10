dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ringt mit 13 000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax (DAX 30) könnte am Donnerstag einen neuerlichen Angriff auf die runde Marke von 13 000 Punkten unternehmen. Der Broker IG indiziert das deutsche Börsenbarometer am Morgen mit 12 977 Zählern 0,37 Prozent über seinem Vortagesschluss. Damit würde sich die Aufwärtstendenz seit Wochenbeginn fortsetzen, diese hatte allerdings am Vortag merklich an Dynamik verloren. An der Wall Street hatten Anleger am Vortag bereits wieder nach Aktien gegriffen, nachdem die Absage des US-Präsidenten Donald Trump an weitere Verhandlungen über ein Konjunkturpaket die Kurse am Dienstag noch schwer belastet hatte. Die US-Notenbank hält die Beibehaltung ihrer sehr lockeren Zinspolitik für wahrscheinlich und stützt damit tendenziell die Aktienmärkte. Auch an den fernöstlichen Börsen ging es am Morgen überwiegend aufwärts.

USA: - GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von seinen Vortagesverlusten schnell und deutlich erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann 1,91 Prozent auf 28 303,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,74 Prozent auf 3419,45 Zähler hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 beendete den Tag mit plus 1,88 Prozent auf 11 503,19 Punkte. Damit machten die Indizes ihre Vortageseinbußen nahezu komplett wett.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein Prozent. In Australien und Südkorea ging es ebenfalls nach oben. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen etwas. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

DAX 12928,57 0,17%

XDAX 12945,14 1,06%

EuroSTOXX 50 3233,43 0%

Stoxx50 2911,87 -0,32%

DJIA 28303,46 1,91%

S&P 500 3419,45 1,74%

NASDAQ 100 11503,19 1,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,14 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1769 0,05%

USD/Yen 105,96 -0,02%

Euro/Yen 124,71 0,03%

ROHÖL:

Brent 42,05 +0,06 USD

WTI 39,92 -0,03 USD

