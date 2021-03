dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax rückt an Rekordhoch ran

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX NÄHERT SICH REKORD - Der Dax (DAX 30) könnte am Mittwoch weiter an sein Rekordhoch heranrücken. Der Broker IG taxierte den Index zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,41 Prozent höher auf 14 098 Punkte. Er schielt damit weiter auf seine Bestmarke von 14 169 Punkten. Jüngst hatten die Beruhigung am US-Anleihemarkt, Fortschritte bei den Impfkampagnen und beim geplanten neuen US-Konjunkturpaket die Aktienmärkte gestützt. Gespannt wird nun auf die Bund-Länder-Beratungen in Deutschland am Mittwoch geblickt. Es ist ein schmaler Grat zwischen Öffnungen und drohender dritter Welle.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem sehr starken Wochenauftakt geschwächelt. Besonders deutlich gaben Technologiewerte nach. Warnungen Chinas vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten drückten wohl ebenfalls etwas auf die Stimmung. Der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss letztlich mit minus 0,46 Prozent auf 31 391,52 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 büßte 1,68 Prozent auf 13 059,95 Punkte ein.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Die Aussicht auf eine Umsetzung des geplanten US-Konjunkturpakets liefert der Wachstumsfantasie der Anleger neue Nahrung, während die Befürchtungen hinsichtlich einer womöglich ausufernden Inflation infolge der Pläne der US-Regierung weiter in den Hintergrund rückt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um ein halbes Prozent auf 29 559 Punkte. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt rund 1,5 Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um knapp 2 Prozent aufwärts.

^

DAX 14039,80 0,19%

XDAX 14043,11 0,08%

EuroSTOXX 50 3707,72 0,03%

Stoxx50 3190,63 0,3%

DJIA 31391,52 -0,46%

S&P 500 3870,29 -0,81%

NASDAQ 100 13059,95 -1,68%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 174,89 -0,02%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,2082 -0,06%

USD/Yen 106,86 0,11%

Euro/Yen 129,11 0,04%

°

ROHÖL:

^

Brent 62,94 +0,24 USD

WTI 59,88 +0,13 USD

°

/mis