dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax rutscht weiter ab

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach der letztlich schwachen Vorwoche zeichnen sich für den Dax (DAX 30) am Montag weitere Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 15 445 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte der Dax mit 15 810 Punkte einen Rekordstand erreicht, dann jedoch gedreht und auf Wochensicht rund ein Prozent verloren. Auch an der Wall Street entfernten sich die Indizes von ihren Rekordniveaus. Nun droht dem Dax abermals ein Rutsch unter die 50-Tage-Linie, die er am Freitag noch mit Mühe in etwa verteidigen konnte. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Die Zwischentiefs von Mitte Juni und Anfang Juli bei knapp über 15 300 Punkte rücken in den Fokus. Von hier aus war dem Dax jeweils eine rasante Erholung gelungen.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Freitag nachgegeben. Ein Grund dafür dürfte wohl gewesen sein, dass sich das Konsumklima im Juli überraschend eintrübte. Das Rekordhoch des Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) aus dem Monat Mai bei knapp 35 092 Punkten bleibt dennoch in Reichweite. Bis Handelsschluss sank der Dow Jones um 0,86 Prozent auf 34 687,85 Punkte, womit im Wochenverlauf aktuell ein Minus von 0,5 Prozent zu Buche steht.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen in Asien sind überwiegend mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Hang Seng in Honkong (Hang Seng) fiel zuletzt um rund eineinhalb Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300), der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, war zuletzt kaum verändert. Südkorea und Australien verzeichneten Kursverluste.

^

DAX 15540,31 -0,57%

XDAX 15485,63 -0,98%

EuroSTOXX 50 4035,77 -0,51%

Stoxx50 3528,52 -0,19%

DJIA 34687,85 -0,86%

S&P 500 4327,16 -0,75%

NASDAQ 100 14681,38 -0,77%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 175,25 +0,14%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1807 0,02%

USD/Yen 109,91 -0,15%

Euro/Yen 129,77 -0,14%

°

ROHÖL:

^

Brent 73,03 -0,56 USD

WTI 71,23 -0,58 USD

°

/mis