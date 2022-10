dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem starken Wochenbeginn mit Kursen von zeitweise über 13 000 Punkten wird der Dax (DAX 40) am Dienstag zunächst ohne Veränderung erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung stabil auf 12 931 Punkten. Der Softwarehersteller SAP (SAP SE) und der Kunststoffkonzern Covestro stehen mit Quartalszahlen im Fokus. Zudem dürfte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit dem höchsten Stand seit Mitte September hatte der Dax am Vortag die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend ebenso wie die runde Marke von 13 000 Punkten zeitweise überwunden, wenngleich er sie zum Handelsschluss nicht halten konnte. Auch in New York blieb die Börsenstimmung zuletzt positiv.

USA: - KURSGEWINNE - An den US-Börsen ist der Start in die neue Woche geglückt. Am Montag stieg der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 1,34 Prozent auf 31 499,62 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Er knüpfte an die deutlichen Gewinne vom Freitag an. Vom Jahrestief Mitte dieses Monats hat sich der Dow mittlerweile bereits wieder um knapp zehn Prozent erholt. "Die Aktienmärkte konnten sich zuletzt trotzt steigender Zinsen von ihren Jahrestiefs erholen", schrieb die Investmentbank Berenberg. Erstens sei die Saison der Quartalsberichte der Unternehmen besser angelaufen als von den Pessimisten erwartet. Zweitens sei die Stimmung an den Märkten schon "extrem negativ". Und schließlich beginne bald die Phase der Aktienrückkäufe von Unternehmen.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. Die freundliche Stimmung in den USA sorgte dort für Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen gewann nach dem schwachen Wochenstart 0,9 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Leitindex Hang Seng ebenfalls um 0,9 Prozent nach oben.

