dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet

DEUTSCHLAND: - STABIL - Auf dem höchsten Dax (DAX 40)-Niveau seit Monaten gehen die Anleger am Dienstag abwartend an deutsche Aktien heran. Die Blicke sind auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, die über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden dürften. Der deutsche Leitindex wird vom Broker IG kaum verändert taxiert: Zwei Stunden vor dem Start wurde er mit 13 548 Punkten berechnet und damit mit 0,1 Prozent im Plus. Den Experten der ING-Bank zufolge dürften die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen eine größere Rolle spielen. Sie galten zuletzt bereits als Kurstreiber. Laut der ING wegen der These, dass die erwarteten Gewinne der Republikaner positiv wären für Anleihen und Aktien. Profitiert hatten die Börsen zuletzt auch von Spekulationen mit Blick auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China. "Die Story einer Wiederöffnung in China scheint außerhalb der Sozialen Medien nicht viel Anklang zu finden", schrieben am Morgen die ING-Experten.

USA: - KLARE GEWINNE - Vor den US-Zwischenwahlen und der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten in dieser Woche haben die US-Aktienmärkte am Montag merklich zugelegt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 32 827,00 Punkten. Damit überwand der US-Leitindex die 200-Tage-Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,96 Prozent auf 3806,80 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 1,11 Prozent auf 10 977,00 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte lieferte nur eingeschränkt Rückenwind. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen büßte zuletzt 1,1 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,6 Prozent. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss hingegen um 1,3 Prozent höher.

