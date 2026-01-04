DAX22.563 +1,2%Est505.542 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,2%Nas20.795 -0,7%Bitcoin58.809 +1,0%Euro1,1471 ±0,0%Öl113,4 -0,9%Gold4.558 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy im Fokus
Top News
ProSiebenSat.1--Aktie: Analyst senkt Kursziel deutlich wegen hoher Schulden ProSiebenSat.1--Aktie: Analyst senkt Kursziel deutlich wegen hoher Schulden
Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet

31.03.26 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
22.562,9 PKT 262,1 PKT 1,18%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX STABIL ERWARTET - Der DAX steht am Dienstag vor einem wenig bewegten Handelsauftakt. Anleger nehmen wegen des Kriegs im Iran eine abwartende Haltung ein. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,04 Prozent höher auf 22.573 Punkte. Dies deutet an, dass er den Puffer zur Marke von 22.000 Punkten, der am Vortag wieder vergrößert wurde, vorerst halten kann. Der Dax würde sich damit im Umfeld des Iran-Krieges leicht positiv abheben vom Handel in Asien, wo die wichtigsten Börsen am Dienstag wieder Schwäche zeigten - allen voran der Handel in Südkorea. Auch die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau, nachdem ein Öltanker vor Dubai getroffen wurde. Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten erneute Angriffe.

USA: - DOW STABIL - In einem weiterhin von Nervosität geprägten Umfeld hat sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag mit Mühe stabilisiert. Anleger schwankten weiterhin zwischen Hoffen und Bangen, was die Lage im Nahen Osten betrifft. Die konjunktursensiblen Technologiewerte gerieten erneut unter Druck, wobei Aktien von Chipherstellern einmal mehr deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Der Dow schloss 0,11 Prozent im Plus bei 45.216,14 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit September letzten Jahres abgerutscht war.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach dem schwachen Wochenstart weitere 1,3 Prozent ein. In China und Hongkong waren die Verluste erneut geringer. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte zulezt 0,5 Prozent ein. Für den CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 0,6 Prozent nach unten.

^

DAX 22.562,88 1,18%

XDAX 22.446,35 1,75%

EuroSTOXX 50 5.541,79 0,65%

Stoxx50 4.848,77 0,85%

DJIA 45.216,14 0,11%

S&P 500 6.343,72 -0,40%

NASDAQ 100 22.953,38 -0,78%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 125,38 0,28%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1466 0,00%

USD/Yen 159,53 -0,11%

Euro/Yen 182,91 -0,12%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 67.390 0,99%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 107,19 -0,20 USD

WTI 102,74 -0,14 USD°

/jha/

Mehr zum Thema DAX 40

08:59Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
08:54DAX-Ausblick: Nachfrage vorhanden
08:54DAX-Ausblick: Nachfrage vorhanden
08:53Wenig Bewegung erwartet: DAX dürfte nahe der Nulllinie starten - 22.000-Punkte-Marke bleibt im Blick
08:35dailyDAX: "Window Dressing"-Chance zum Quartalsschluss
08:35dailyDAX: "Window Dressing"-Chance zum Quartalsschluss
08:35dailyDAX: "Window Dressing"-Chance zum Quartalsschluss
08:21Airbus A330 von Delta Air Lines muss nach Triebwerksbrand in São Paulo umkehren
mehr