dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabilisiert

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Nach dem schwachen Ausklang der vergangenen Woche werden am Montag am deutschen Aktienmarkt zunächst einmal stabile Kurse erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex Dax (DAX 40) rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart moderat im Plus mit 15 450 Zählern. Seit Anfang Februar pendelt der deutsche Leitindex schon um die Marke von 15 400 Punkten. Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel spricht von "Ping Pong" des Dax und einem "Seitwärtsmodus auf hohem Niveau". Bremsend wirkten zuletzt vor allem die gestiegenen Zinsen an den Kapitalmärkten. Zum Wochenauftakt sind die Vorgaben von den globalen Börsen gemischt: In den USA war der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Anfang November gefallen. In der Region Asien-Pazifik geben die Kurse in Japan nach, während sie in China und Südkorea zulegen.

USA: - VERLUSTE - Die Sorgen um das US-Finanzsystem haben die Wall Street weiter fest im Griff. Nach einem kurzen Stabilisierungsversuch im frühen Handel knüpften die wichtigsten Indizes am Freitag wieder an ihren jüngsten Kursrutsch an und schlossen jeweils mehr als ein Prozent im Minus. Die Furcht vor Kreditausfällen im Bankensektor hatte sich zuletzt wieder verstärkt, nachdem Bemühungen zur Rettung des angeschlagenen Instituts Silicon Valley Bank vorerst gescheitert waren. Positive Impulse vom jüngsten Arbeitsmarktbericht verpufften vor diesem Hintergrund. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel um 1,07 Prozent auf 31 909,64 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 4,44 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,45 Prozent auf 3861,59 Zähler nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 1,38 Prozent auf 11 830,28 Punkte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,7 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel rund 1,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss indes 1,1 Prozent schwächer.

DAX 15427,97 -1,31%

XDAX 15307,61 -1,28%

EuroSTOXX 50 4229,53 -1,32%

Stoxx50 3854,51 -1,02%

DJIA 31909,64 -1,07%

S&P 500 3861,59 -1,45%

NASDAQ 100 11830,28 -1,38%

Bund-Future 133,78 -0,01%

Euro/USD 1,0727 +0,85%

USD/Yen 134,17 -0,51%

Euro/Yen 143,92 +0,33%

Brent 83,01 +0,23 USD

WTI 76,94 +0,27 USD

