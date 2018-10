dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stärker erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STÄRKER ERWARTET - Nach dem schwächeren Wochenabschluss dürfte der Dax (DAX 30) am Montag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,17 Prozent höher auf 11 574 Punkte. In der Vorwoche hatte sich der Dax zeitweise deutlich von seinem jüngsten Rutsch erholt, letztlich blieb von den Gewinnen jedoch kaum etwas übrig.

USA: - LUFT RAUS - Trotz starker Quartalszahlen und Jahresprognosen mehrerer großer US-Konzerne ist dem Aktienmarkt am Freitag etwas die Luft ausgegangen. Zwar rettete der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ein kleines Plus von 0,26 Prozent auf 25 444,34 Punkte aus dem Handel. Im Tageshoch hatte der Index jedoch noch um knapp ein Prozent zugelegt. Eine kräftige Gegenbewegung auf die hohen Verluste vom Vortag blieb aus. Auf Wochensicht verbuchte der Dow einen Aufschlag von 0,4 Prozent.

ASIEN: - IM PLUS - Die meisten Märkte in Asien notieren am Montag stärker, in Hongkong und China sind die Gewinne sehr deutlich. Japans Nikkei 225 liegt 0,41 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng ist 2,55 Prozent stärker, und Chinas CSI 300 liegt 5,09 Prozent vorn.

DAX 11.553,83 -0,31%

XDAX 11.548,95 0,06%

EuroSTOXX 50 3.210,82 -0,02%

Stoxx50 2.940,60 0,52%

DJIA 25.444,34 0,26%

S&P 500 2.767,78 -0,04%

NASDAQ 100 7.107,23 -0,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,26 -0,35%

Bund-Future Settlement 159,40 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1517 0,02%

USD/Yen 112,63 0,09%

Euro/Yen 129,71 0,11%

ROHÖL:

Brent 80,02 +0,24 USD

WTI 69,40 +0,28 USD

