dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax startet Erholungsversuch

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Nach zwei Verlusttagen zeichnet sich zur Wochenmitte im Dax (DAX 30) eine Stabilisierung ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 12 800 Punkten rund ein halbes Prozent fester. Im Fokus der Anleger steht neben der aktuellen Corona-Lage weiter insbesondere das erhoffte US-Konjunkturpaket. Für wieder bessere Laune der Anleger sorgten Aussagen von Nancy Pelosi, der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, dass sich die Demokraten und das Weiße Haus einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen genähert hätten. Das am Dienstag eigentlich ausgelaufene Ultimatum für einen Abschluss relativierte Pelosi. Die Commerzbank-Devisenmarktexpertin Thu Lan Nguyen dämpfte jedoch die Erwartungen: Aus dem US-Senat seien noch immer genügend kritische Stimmen zu hören, insbesondere vonseiten der Republikaner, die dort die Mehrheit haben und sich an der Höhe des Pakets störten. "Noch bleibt somit das Risiko groß, dass die Verhandlungen in den nächsten Tagen scheitern", sagte sie.

USA: - MODERATE GEWINNE -Die Wall Street hat sich am Dienstag nach einem nervösen Handel etwas von ihrem schwachen Wochenauftakt erholt. Zuletzt hofften die Anleger wieder verstärkt auf ein Konjunkturpaket noch vor der nahenden Präsidentschaftswahl. Die jüngsten Aussagen zu den Erfolgsaussichten aber waren eher widersprüchlich. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,40 Prozent höher bei 28 308,79 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich sogar 1,4 Prozent gewonnen hatte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,37 Prozent auf 11 677,84 Zähler zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um knapp 0,8 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel hingegen um 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent stieg.

DAX 12736,95 -0,92%

XDAX 12729,34 -0,13%

EuroSTOXX 50 3227,87 -0,45%

Stoxx50 2892,01 -0,63%

DJIA 28308,79 0,4%

S&P 500 3443,12 0,47%

NASDAQ 100 11677,84 0,37%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,94 +0,31%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1848 0,22%

USD/Yen 105,28 -0,2%

Euro/Yen 124,75 0,02%

ROHÖL:

Brent 42,93 -0,23 USD

WTI 41,51 -0,19 USD

