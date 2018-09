dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steht still

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach dem schwachen Wochenauftakt dürfte der Dax (DAX 30) am Dienstag nur schwer in Gang kommen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex wenige Punkte höher auf 12 357 Punkte. Zuletzt hatte er sich von seinem jüngsten Tief seit April bei 11 865 Punkten wieder um fast fünf Prozent abgesetzt, gab am Montag jedoch wieder Gewinne ab.

USA: - LEICHTE ABSCHLÄGE - Die Wall Street hat am Montag erst einmal ihrer jüngsten Rekordjagd Tribut gezollt. Angesichts der nun gültigen US-Strafzölle auf weitere chinesische Produkte und entsprechender Gegenmaßnahmen Pekings sicherten die Anleger lieber die jüngsten Gewinne. Die Kursabschläge hielten sich allerdings in Grenzen. Unternehmensseitig dominierten Übernahmen das Handelsgeschehen.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien tendieren die Börsen am Dienstag uneinheitlich. Japans Nikkei 225 notiert 0,16 Prozent leichter, Chinas CSI 300 gibt 1,05 Prozent ab. In Hongkong haben die Börsen geschlossen.

DAX 12.350,82 -0,64%

XDAX 12.346,82 -0,51%

EuroSTOXX 50 3.410,44 -0,59%

Stoxx50 3.048,34 -0,62%

DJIA 26.562,05 -0,68%

S&P 500 2.919,37 -0,35%

NASDAQ 100 7.548,75 0,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,29 -0,48%

Bund-Future Settlement 158,32 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1745 -0,02%

USD/Yen 112,91 0,09%

Euro/Yen 132,61 0,09%

ROHÖL:

Brent 81,41 +0,21 USD

WTI 72,21 +0,13 USD

