dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax versucht weiter Stabilisierung

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich im Dax (DAX 40) auch am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 932 Punkte. Nach der scharfen Korrektur vom Rekordhoch von 16 528 Punkten in der Vorwoche stabilisiert sich der Dax derzeit an seiner exponentiellen 100-Tage-Linie. Das Barometer für den längerfristigen Trend unterstützt aktuell bei 15 807 Punkten. An der Wall Street haben sich die Indizes am Vorabend vom schwachen Freitag erholt. Die Experten bleiben aber skeptisch für Aktien. Höhere Zinsen bremsen die Konjunktur, und dies belaste unweigerlich die Profitabilität der Unternehmen, argumentieren sie. Niedrigere Gewinne bei hohen Bewertungen seien riskant. Ein wichtiges Zinssignal für die US-Notenbank steht am Donnerstag mit den US-Inflationsdaten auf der Agenda.

USA: - ERHOLT - An den US-Börsen haben die Anleger am Montag wieder Mut gefasst. Nach der schwachen Vorwoche legten die wichtigsten Indizes deutlich zu. Das Umfeld für Aktien ist Beobachtern zufolge weiterhin recht robust, auch wenn die Zinspolitik der US-Notenbank Fed im Hintergrund immer noch für Verunsicherung sorgt. Die jüngsten Konjunkturdaten deuteten auf eine Wirtschaft hin, die sich nur sehr langsam abschwächt, sagte Analyst Paul Nolte vom Vermögensverwalter Murphy & Sylvest Wealth Management. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 1,16 Prozent auf 35 473,13 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,90 Prozent auf 4518,44 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,87 Prozent auf 15 407,85 Punkte nach oben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Eine fortgesetzte Schwäche des chinesischen Außenhandels hat am Dienstag auf der Stimmung an den Börsen des Landes gelastet. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 1,4 Prozent nach unten. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, war kaum verändert. So waren Chinas Importe und Exporte im Juli stärker eingebrochen als erwartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende moderat zu. Neben Sorgen um die Konjunktur treibt Anleger an den Börsen auch die Geldpolitik der Notenbanken um. Daher stehen in der laufenden Woche Inflationsdaten aus China und den USA im Fokus.

DAX 15950,76 -0,01%

XDAX 15982,65 0,81%

EuroSTOXX 50 4337,50 0,11%

Stoxx50 3949,05 0,27%

DJIA 35473,13 1,16%

S&P 500 4518,44 0,90%

NASDAQ 100 15407,85 0,87%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,14 +0,29%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0992 -0,10%

USD/Yen 143,23 0,51%

Euro/Yen 157,44 0,41%

ROHÖL:

Brent 85,37 +0,03 USD

WTI 82,02 +0,08 USD

