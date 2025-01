dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vor Sprung auf weiteren Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - DAX HAT REKORD IN SICHTWEITE - Gestützt von einer Kurserholung an der US-Technologiebörse Nasdaq dürfte der DAX am Mittwoch weiter Fahrt aufnehmen. Rund eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 21.500 Punkte. Der Dax könnte seine chart- und markttechnische Konsolidierung nun doch schon wieder schneller verlassen, als gestern noch vermutet, schrieb am Morgen Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Das Rekordhoch von gut 21.520 Punkten vom vergangenen Freitag ist greifbar. In New York hatte am Vortag die Nasdaq die Sorgen vor chinesischer Konkurrenz durch das neueste KI-Modell des Start-up DeepSeek weitgehend abgeschüttelt und deutliche Gewinne verbucht. Anleger konzentrieren sich nun am Abend auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie nach dem US-Börsenschluss auf die Quartalszahlen von Technologie-Schwergewichten wie Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und auch Tesla, die zur Gruppe der "Glorreichen Sieben" gezählt werden, teils sehr hoch bewertet sind und wegen ihrer starken Gewichtung einzelne Indizes stark bewegen können.

USA: - GEWINNE - Der jüngste Schock ist an der US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag bereits verblasst. Mit einem Anstieg um 1,59 Prozent auf 21.463,04 Punkte machte der NASDAQ 100 letztlich über die Hälfte seines Kursrutsches vom Vortag wett. Er war zu Wochenbeginn um knapp 3 Prozent abgesackt, da eine Debatte über mögliche Wettbewerbsvorteile des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek Sorgen wegen der hohen Bewertungen der US-Techbranche geschürt hatte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte dem am Montag getrotzt und stieg am Dienstag um 0,31 Prozent auf 44.850,35 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 - vortags nicht ganz so gebeutelt wie die Nasdaq-Indizes - ging es um 0,92 Prozent auf 6.067,70 Punkte hoch.

ASIEN: - ERHOLUNG IN JAPAN - Nach den Bedenken rund um die Bewertung internationaler KI-Aktien hat die Börse Japans am Mittwoch einen Erholungskurs eingeschlagen. Der Hype rund um das chinesische KI-Start-up DeepSeek lässt bereits etwas nach. Der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) stieg kurz vor dem Handelsschluss um 0,9 Prozent. In China und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

