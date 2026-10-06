dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter erholt

06.10.26 07:30 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Auf die Stagnation zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag leichte Kursgewinne folgen. Der Leitindex Dax dürfte erneut die Marke von 25.300 Punkten testen, die er zuletzt zum Schlusskurs nicht überwinden konnte. Knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn indiziert der Broker IG den Dax 0,2 Prozent höher auf gut 25.300 Zähler. Damit würde sich die vor dem Wochenende begonnene Erholung fortsetzen. Steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und unverändert hohe Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte, sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst. Der Brent-Ölpreis war am Dienstagmorgen auf weiterhin hohem Niveau nur wenig verändert.

USA: - IM PLUS - Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt am Montag haben die US-Aktienmärkte im Verlauf zugelegt und im Plus geschlossen. Für Unterstützung sorgten sinkende Ölpreise. Grund dafür sind Medienberichte, wonach die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine Öffnung der für den Öl- und Gastransport wichtigen Straße von Hormus vorantreiben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,18 Prozent auf 51.267,90 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,66 Prozent auf 7.773,95 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 erklomm zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch und stieg am Ende um 0,87 Prozent auf 31.076,44 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Ein wenig Rückenwind lieferte ein Rückgang der Ölpreise. Hinzu kam eine weiterhin bärenstarke Stimmung für Techwerte am US-Aktienmarkt. Auf dem chinesischen Festland indes blieben die Börsen wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong indes gewann der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel 0,7 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg ebenfalls um gut 0,7 Prozent. Der Kospi in Südkorea fiel nach einem dort feiertagsbedingt verlängerten Wochenende hingegen zurück.

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DAX 25.254,21 0,09%

XDAX 25.316,82 0,15%

EuroSTOXX 50 6.242,14 0,06%

Stoxx50 5.320,70 0,42%

DJIA 51.267,90 0,18%

S&P 500 7.773,95 0,66%

NASDAQ 100 31.076,44 0,87%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 120,92 -0,06%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1216 -0,06%

USD/Yen 158,14 0,15%

Euro/Yen 177,39 0,10%

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BITCOIN:

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Bitcoin 85.694 -0,07%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 100,94 +0,62 USD

WTI 89,90 +0,47 USD

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/mis