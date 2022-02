dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter erholt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Nach guten Vorgaben von den US-Börsen dürfte es am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter aufwärts gehen. Zutrauen in die Wirtschaftskraft der USA hatte in New York am Vortag für Aktienkäufe gesorgt. Die freundliche Börsenstimmung setzte sich dann an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen fort. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,73 Prozent höher auf 15 354 Punkte. "Die Stimmung wird besser", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Intensität der Kursschwankungen lasse nach, das sei ein Zeichen für mehr Zuversicht unter den Investoren. Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche aus, um Anleger an den Aktienmarkt zurückzulocken. Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel gibt allerdings zu bedenken, dass die markttechnischen Warn- und Schwächesignale noch intakt seien. Noch ist eine Fortsetzung der Erholung also keine ausgemachte Sache. So sei der Dax zuletzt unter wichtige Unterstützungen gefallen.

USA: - GEWINNE - Die Anleger an den US-Börsen haben am Dienstag nach den jüngsten Rückschlägen neuen Mut gefasst. Auf einen uneinheitlichen Handelsstart an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq folgten schließlich deutliche Gewinne. Am Markt sprachen Börsianer von einem zunehmenden Vertrauen der Anleger in das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten. Der Leitindex Dow (Dow Jones 30 Industrial) baute seine frühen Gewinne aus und schloss mit plus 1,06 Prozent auf 35 462,78 Punkte knapp unter seinem Tageshoch. Der S&P 500 gewann nach einem anfangs kaum veränderten Verlauf 0,84 Prozent auf 4521,54 Punkte. Der NASDAQ 100, der etwas schwächer gestartet war, legte sogar um 1,21 Prozent auf 14747,03 Punkte zu.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben Mittwoch im Sog der Erholung der Wall Street zugelegt. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um gut 2 Prozent. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann fast ein Prozent hinzu. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von rund einem Prozent.

DAX 15242,38 0,24%

XDAX 15291,91 0,65%

EuroSTOXX 50 4129,25 0,21%

Stoxx50 3728,96 0,00%

DJIA 35462,78 1,06%

S&P 500 4521,54 0,84%

NASDAQ 100 14747,03 1,21%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,51 +0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1425 0,06%

USD/Yen 115,44 -0,09%

Euro/Yen 131,89 -0,03%

ROHÖL:

Brent 91,02 +0,24 USD

WTI 89,61 +0,25 USD

