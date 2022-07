dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter erholt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Der Dax (DAX 40) kann seine Stabilisierung zu Wochenbeginn wohl fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 12 912 Punkte. Damit läuft der zweite Erholungsversuch vom Tief seit November 2020 bei 12 390 Punkten, auf das der Dax Anfang Juli abgerutscht war. Unerwartet robuste US-Einzelhandelsumsätze und niedrigere mittelfristige Inflationserwartungen in der Umfrage der Uni Michigan hätten die Risikofreude der Anleger wieder belebt, hieß es bei der Commerzbank. Entsprechend war die Wall Street deutlich erholt ins Wochenende gegangen. Die Erwartungen an den Zinsschritt der US-Notenbank Ende Juli sind laut der Commerzbank zuletzt deutlich milder geworden. Fest gerechnet werde zwar mit 0,75 Prozent, die Wahrscheinlichkeit eines 1-Prozent-Schritts sei aber deutlich gesunken. Zunächst steht an diesem Donnerstag erst einmal die weitere Geldpolitik der Europäer im Fokus. Es wird erwartet, dass die EZB die geldpolitische Wende vollziehen und den Leitzins anheben wird.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Freitag einen Erholungskurs eingeschlagen. Verantwortlich dafür waren in erster Linie robuste Konjunkturdaten. So steigerte der Einzelhandel seine Umsätze im Juni stärker als erwartet. Ferner verbesserte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York - gemessen am Empire-State-Index - im Juli überraschend und deutlich. Zudem schwächte sich der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern im Juni erneut ab. Darüber hinaus nahm die Furcht vor einem zu straffen Vorgehen der Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation etwas ab. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zog nach fünf Verlusttagen in Folge nun um 2,15 Prozent auf 31 288,26 Punkte an. Auf Wochensicht gab der Leitindex damit um 0,16 Prozent nach. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,92 Prozent auf 3863,16 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,83 Prozent auf 11 983,62 Punkte nach oben.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens sind mit Gewinnen in die Woche gestartet. Rückenwind kommt von der Wall Street, wo am Freitag Unerwartet robuste US-Einzelhandelsumsätze und niedrigere mittelfristige Inflationserwartungen bessere Stimmung gesorgt hatten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um gut ein Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann mehr als zweieinhalb Prozent. Auch an den Börsen in Südkorea und Australien ging es nach oben. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertages geschlossen.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

