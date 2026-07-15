dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wenig verändert - ASML überzeugt

15.07.26 07:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DAX KAUM VERÄNDERT - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex DAX wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom Broker IG moderat niedriger berechnet auf knapp 25.100 Punkte. Schon am Vortag trat der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen. Ein erstes Highlight könnte diesbezüglich der Quartalsbericht des niederländischen Schwergewichts ASML (ASML NV) werden. Der Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte zugleich das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben. Am deutschen Markt könnten die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Papiere von Ausrüster und Zulieferern wie Aixtron (AIXTRON SE), Siltronic, Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und JENOPTIK auf die Nachrichten von ASML reagieren.

USA: - NASDAQ ERHOLT; DOW NUR LEICHT IM PLUS - Der Dow Jones Industrial ist am Dienstag vor allem aufgrund eines Kurseinbruchs von IBM kaum vom Fleck gekommen. Dagegen erholten sich die Technologiewerte an der Nasdaq von ihren klaren Vortagesverlusten. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, die weniger deutlich als erwartet gestiegen waren. Der Dow schloss mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 52.508,27 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 7.543,59 Zähler nach oben. Der NASDAQ 100 gewann 1,10 Prozent auf 29.586,29 Punkte. Der Nahost-Konflikt samt weiter steigenden Ölpreisen bleibt im Anlegerfokus. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet. Ziel sei es, die Möglichkeiten des Irans weiter zu schwächen, Attacken auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus auszuüben, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN UND SÜDKOREA, VERLUSTE IN FESTLANDCHINA - Recht günstig ausgefallene US-Inflationsdaten und eine starke Erholung KI-bezogener Aktien wie SK Hynix haben die Börsen in Japan und Südkorea am Mittwoch angetrieben. Der Nikkei 225 in Tokia stieg im späten Handel um 1,2 Prozent und der südkoreanische Leitindex Kospi gewann sogar fast 6 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen fiel zuletzt indes um 0,3 Prozent, während der technologielastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent anzog.

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DAX 25147,03 0,13%

XDAX 25062,51 0,21%

EuroSTOXX 50 6280,19 0,15%

Stoxx50 5377,65 0,14%

DJIA 52508,27 0,02%

S&P 500 7543,59 0,38%

NASDAQ 100 29586,29 1,10%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,97 -0,10%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1438 0,15%

USD/Yen 162,20 -0,04%

Euro/Yen 185,51 0,12%

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BITCOIN:

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Bitcoin 64.602 -0,58%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 84,46 +0,73 USD

WTI 79,78 +0,44 USD

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