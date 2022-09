dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wieder unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach dem Stabilisierungsversuch vom Vortag wird der Dax (DAX 40) am Mittwoch wohl wieder zurückgeworfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung etwa 1,2 Prozent tiefer auf 12 720 Punkte. Das jüngste Zwischentief bei 12 603 Punkten aus der Vorwoche bleibt im Fokus. Die wichtigsten US-Indizes hatten sich am Dienstag mit neuerlichen Tiefstständen seit Mitte Juli aus dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende zurückgemeldet. Die überraschend gute Stimmung im US-Dienstleistungssektor habe dafür gesorgt, dass die Anleger einen rigideren Straffungskurs der Geldpolitik der US-Notenbank erwarteten, hieß es bei der Credit Suisse. Die Anleiherenditen seien entsprechend massiv angezogen und der Aktienmarkt zeige Schwäche. Die Experten der Schweizer Investmentbank sind aktuell skeptisch für die weltweiten Aktienmärkte und die Geldpolitik ist ein zentraler Grund dafür. Die immense Diskrepanz zwischen US-Inflation und dem Fed-Ziel für die Teuerung lasse ein moderateres Tempo in der Zinswende zunächst unwahrscheinlich erscheinen, hieß es. In Europa steht am Donnerstagmittag die EZB mit ihren weiteren Schritten gegen die hohe Inflation im Fokus.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben nach dem verlängerten Wochenende ihre jüngsten Verluste etwas ausgeweitet. Die wichtigsten Indizes konnten sich im Handelsverlauf am Dienstag nur kurz in der Gewinnzone halten. Nach wie vor besteht die Sorge, dass die US-Wirtschaft angesichts der straffen Geldpolitik in eine deutliche Rezession abgleitet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel um 0,55 Prozent auf 31 145,30 Punkte. Der US-Leitindex bewegt sich aktuell auf dem Niveau von Mitte Juli. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 3908,19 Punkte abwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 sank um 0,72 Prozent auf 12 011,31 Zähler.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch mehrheitlich nachgegeben. Negative Vorgaben aus den USA belasteten. Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um fast ein Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel um 1,8 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands hielt sich indes stabil. Chinas Exportwachstum hatte sich im August überraschend verlangsamt.

^

DAX 12871,44 +0,87%

XDAX 12804,94 +0,47%

EuroSTOXX 50 3500,14 +0,29%

Stoxx50 3503,34 +0,06%

DJIA 31145,30 -0,55%

S&P 500 3908,19 -0,41%

NASDAQ 100 12011,31 -0,72%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 146,97 -0,03%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 0,9898 -0,06%

USD/Yen 143,85 +0,74%

Euro/Yen 142,39 +0,68%

°

ROHÖL:

^

Brent 91,49 -1,34 USD

WTI 85,34 -1,54 USD

°

