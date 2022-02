dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Deutliche Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Eine bislang erfreuliche Börsenwoche droht am Freitag mit Kursverlusten zu enden. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten. Der Dax (DAX 40), der seit Wochenbeginn um 2,6 Prozent geklettert war, dürfte nun wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent niedriger auf 15 290 Punkte. Damit zeichnet sich auf Wochensicht noch ein Plus von 1,3 Prozent ab. An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag im Verlauf des Handels immer weiter nachgegeben. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq verkauften Anleger Aktien.

USA: - SCHWACH -Die gute Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag neu aufgeflammten Inflationssorgen gewichen. Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Januar auf hohem Niveau stärker als erwartet. Druck kam jedoch vor allem auf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel kurz vor dem Handelsschluss auf 35 100 Punkte und damit auf sein Tagestief. Mit minus 1,47 Prozent auf 35 241,59 Punkte beendete er schließlich den Handel.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang schwächer tendiert. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank am Freitag um 0,7 Prozent und der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 0,6 Prozent ein. Die schwache Verfassung der US-Aktienmärkte drückte auch in Asien auf die Stimmung. In Japan wurde wegen eines Feiertages unterdessen nicht gehandelt.

